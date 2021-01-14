Обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17 получили GPU NVIDIA RTX 3000, более быструю память, SSD до 4 ТБ и цену от $2150

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Компания Dell обновила игровые ноутбуки Alienware m15 и m17, продемонстрировав на выставке CES 2021 устройства с повышенным уровнем производительности.

Однако обновление затронуло не все компоненты. Так, новые версии (R4) игровых ноутбуков Alienware m15 и m17 по-прежнему комплектуются процессорами Intel Core 10-го поколения: Core i7-10870H или Core i9-10980HK. Вместе с тем, в устройствах теперь предлагаются новые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 3000, однако конкретные модели пока не называются.

Ещё одним улучшением стало использование более высокоскоростных модулей оперативной памяти – до 32 ГБ с частотой 2933 МГц. Кроме того, ноутбуки нового поколения получили твердотельные накопители более высокой ёмкости – до 4 ТБ. Наконец, новинки оснащены видеовыходом HDMI 2.1. Модель Alienware m15 R4 дополнительно может похвастаться возможностью установки опционального дисплея с поддержкой G-Sync и частоты обновления 360 Гц – впервые для линейки Alienware.

Новые игровые ноутбуки Alienware m15 R4 и Alienware m17 R4 поступят в продажу с 26 января по цене от $2150.

Источник: The Verge