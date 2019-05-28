Обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17 стали тоньше, но в то же время мощнее





Ранее в этом году в рамках бренда Alienware был представлен игровой ноутбук Area-51m с новым дизайном. Во время проведения выставки Computex 2019 были показаны обновлённые модели Alienware m15 и m17, которые получили такой же дизайн, но без модульных компонентов. В результате, эти новинки стали самыми тонкими в модельном ряду компании.

Отметим, изменения в игровых ноутбуках Alienware m15 и m17 не только косметические. Устройства также получили обновлённую клавиатуру с увеличенным ходом клавиш (даже несмотря на уменьшенную толщину корпуса), новый стеклянный трекпад, а также улучшенные технические характеристики. Устройства предлагаются с последними высокопроизводительными процессорами Intel 9-го поколения и видеокартами NVIDIA семейств GTX и RTX.

15- и 17-дюймовые модели почти идентичны в плане технических характеристики, но отличаются доступными опциями дисплеев. Устройство Alienware m15 может комплектоваться Full HD панелями с частотой обновления 60, 144 или 240 Гц, а также 4K OLED панелью с частотой 60 Гц. В двух последних модификациях предлагается система отслеживания глаз Tobii, как отмечает производитель, впервые для 15-дюймового ноутбука. Что касается 17-дюймовой версии, то здесь опции выбора менее широкие. Есть возможность установить панели с частотой обновления 60 или 144 Гц, но разрешение в обоих случаях зафиксировано на уровне Full HD. Модификация с поддержкой частоты 144 Гц тоже предлагается с системой Tobii.

Обновлённые версии игровых ноутбуков Alienware m15 и m17 поступят в продажу с 11 июня по цене от $1499.

Источник: The Verge