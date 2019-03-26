Обновлённый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 с процессорами Intel 8-го поколения стоит от $536 до $640

Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск новой модели ноутбука Mi Notebook Air 12.5. Благодаря использованию процессоров Intel 8-го поколения, новинка обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 оснащён 12,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Рамки вокруг дисплея достаточно тонкие, их толщина составляет всего 5,71 мм. Толщина самого ноутбука составляет 12,9 мм, а масса – 1,07 кг. При этом устройство изготавливается в металлическом корпусе, поверхность которого обработана пескоструйным способом.

На выбор пользователей будут доступны конфигурации Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 с процессорами Intel Core M3 или Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 128 или 256 ГБ. Во всех конфигурациях доступны полноразмерная клавиатура с подсветкой и широкополосные динамики Harman с поддержкой объёмного звучания DTS. Ёмкость батареи пока не уточняется. Однако известно, что восстановить 50% запаса энергии аккумулятора можно всего за 35 минут.

Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 уже доступен для предварительного заказа в Китае, а его фактические продажи стартуют 28 марта. Цена стартовой конфигурации с процессором Intel Core M3, 4 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ составляет около $536. Версия с более производительным процессором Core M3 и увеличенным до 256 ГБ накопителем обойдётся в $596. Топовая версия с чипом Intel Core i5, ОЗУ объёмом 4 ГБ и накопителем ёмкостью 256 ГБ стоит $640. Пользователям доступны серебристый и золотистый варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: gizmochina