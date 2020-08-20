Обновлённый интерфейс Xbox Series X: новые закруглённые элементы и повышение скорости работы





Корпорация Microsoft представила пользовательский интерфейс панели управления и ПО, который планируется использовать в игровых консолях Xbox Series X. Во многом интерфейс похож на нынешнюю версию для Xbox One, однако компания обещает повышение скорости работы и внедряет некоторые новые закруглённые элементы.

Хотя эти новые изменения в дизайне панели управления также будут доступны на Xbox One, домашний раздел будущей консоли Xbox Series X должен загружаться на 50% быстрее. Microsoft также сократила размеры домашнего экрана, проводника и магазина, благодаря чему они используют на 40% меньше памяти на консоли нового поколения компании.

Благодаря повышению скорости работы, при переключении между играми на консоли Xbox Series X главный экран будет загружаться на треть быстрее по сравнению с существующей версией. Текущая панель управления Xbox вызывала нарекания на скорость работы в течение многих лет, но в последние месяцы Microsoft постепенно оптимизирует общий пользовательский интерфейс и пользовательский опыт для своего программного обеспечения.

Microsoft также сосредоточилась и на других элементах пользовательского интерфейса. Она переходит на использование более удобно читаемого текста, закруглённых углов вокруг объектов, обновлённой анимации панели инструментов Xbox. Эти изменения дополнительно затрагивают Microsoft Store, магазин также получит большое обновление, и тестеры уже испытывают его накануне выхода Xbox Series X в ноябре этого года. Интерфейс проводника Microsoft Xbox также был изменён. Он тоже получил закруглённые элементы, а группы и чаты теперь расположены на одной вкладке.

Обмен игровыми роликами на Xbox One всегда был медленным и раздражающим. Microsoft работает и над этой проблемой, её планируется устранить с помощью новой панели управления и раздела Xbox Experience. Теперь, когда пользователь снимает видео игрового процесса на консоли, он автоматически отправляется на смартфон, чтобы пользователь мог быстро и легко поделиться им с друзьями или в социальных сетях.

Все указанные обновления будут выпущены в ближайшие недели. В основном, существенные улучшения в скорости работы будут заметны на игровой консоли Xbox Series X. Microsoft еще не назвала официальную дату презентации Xbox Series X, хотя мероприятие по запуску игровой консоли следующего поколения ожидается в ноябре этого года.

Источник: The Verge