Образование от Илона Маска. Миллиардер откроет собственный университет в Техасе — с акцентом на STEM

Согласно налоговым декларациям благотворительного фонда The Foundation, миллиардер планирует открыть учебное заведение в Остине, штат Техас, которое стартует с начальной и средней школы, ориентированной на STEM, но с последующей целью «расширения деятельности до университета».

Согласно заявке на получение статуса освобождения от налогов, поданной фондом в октябре 2022-го в Службу внутренних доходов и просмотренной Bloomberg, в университете будут работать «опытные преподаватели» и будет применяться традиционная учебная программа «наряду с опытом практического обучения, включая симуляции, тематические исследования, проекты дизайна и лабораторные эксперименты».

Учебное заведение планирует получить аккредитацию от Комиссии колледжей Южной ассоциации колледжей и школ. Маск или его представители еще не ответили на запрос о комментарии.

В 2021 году Илон опубликовал лаконичный твит с анонсом вышеупомянутого университета, который якобы еще и получит «эпический мерч». В то же время, миллиардер еще 10 лет назад создал школу Ad Astra в калифорнийском кампусе SpaceX для своих пяти детей и нескольких детей сотрудников его космической компании. Впоследствии организация вместе с Маском переехала в Техас.

Как отмечает Bloomberg, Остин стал центром инноваций в высшем образовании. В городе расположен главный кампус Техасского университета, а университет Остина, запланированный два года назад как альтернатива «‎нелиберализму» традиционных американских колледжей, откроется осенью с начальным классом из 100 студентов. Школа, которую поддерживают выдающиеся люди из научных кругов и финансов, в том числе историк Найл Фергюсон, бывший министр финансов Ларри Саммерс и венчурный капиталист Джо Лонсдейл, собрала около $200 миллионов частных пожертвований.

Согласно заявке, в новой STEM-школе Маска будет начальный класс из 50 учащихся, исполнительный директор, преподаватель и администратор.

В 2022 году миллиардер передал акции Tesla на сумму $2,2 млрд своему именному фонду, а также пожертвовал около $100 млн на запуск своей новой благотворительной организации. Макс также отправил благотворительные взносы в World Central Kitchen, образовательную Академию Хана и донорский фонд Fidelity Charitable, согласно последним налоговым формам.

Маск сейчас является самым богатым человеком мира с состоянием в размере $220,8 млрд.

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Ранее стало известно, что он создает город «Snailbrook» за пределами Техаса с жильем для сотрудников Tesla, SpaceX и Boring Co., а также строит огромный стеклянный дом (в настоящее время прокуроры расследуют расходы Tesla на строительство этого секретного объекта).