Утопия Илона Маска. Миллиардер строит отдельный город для сотрудников — с закрытой территорией, частной школой и бассейном

Чуть дальше жилых помещений работников расположится и имение самого Маска.

Илон Маск приобрел тысячи квадратных метров земли недалеко от Остина, штат Техас – это территории бывших пастбищ и сельскохозяйственных угодий. Будущий город назовут «Snailbrook» — в честь талисмана туннельной компании Boring (когда Маск открыл предприятие, то просил сотрудников строить буровые машины, которые двигаются «быстрее улиток»). Сообщается, что на территории уже появились приветственные плакаты с надписью: «Добро пожаловать, Снейлбрук, Техас».

Маск с командой описывают будущий город как «техасскую утопию вдоль реки Колорадо», расположенный неподалеку от объектов SpaceX и Boring Company. Согласно документам, полученным Insider, здесь построят около 110 жилых сооружений, а улицы получат названия Boring Boulevard, Cutterhead Crossing, Waterjet Way и Porpoise Place.

На территории также будут находиться бассейн, открытая спортивная площадка, тренажерный зал, частная школа и личное имение Маска.

Снейлбрук – это, вероятно, часть планов миллиардера по предоставлению доступного жилья сотрудникам. The Wall Street Journal пишет, что аренда здесь будет дешевле — дом с двумя-тремя спальнями будет стоить от $800 в месяц (средняя арендная плата в округе Бастроп составляет около $2200 в месяц). Если сотрудника уволили — у него будет 30 дней, чтобы покинуть жилье.

В 2021 году Илон Маск «выражал обеспокоенность» отсутствием доступного жилья и выступил со срочным призывом к его строительству в Остине, штат Техас, поскольку SpaceX и Tesla стремились нанять здесь сотни работников. Тогда предприниматель сказал, что планирует создать город под названием Starbase — у стартовой площадки SpaceX, примерно в пяти часах езды от Остина.

Президент Boring и старший помощник Маска Стив Дэвис во время общего собрания сотрудников в 2022 году говорил, что им придется провести выборы мэра, согласно текстовым сообщениям и находившимся на встрече людям.

Согласно законодательству Техаса в город должно находиться не менее 201 жителя для подачи заявки на регистрацию и последующего одобрения от окружного судьи. Округ Бастроп, как сообщает пресс-служба, никаких заявлений от Маска или его компаний еще не получал.

Согласно документам округа и другим земельным документам за последние три года организации, связанные с компаниями или руководителями компаний Маска, приобрели не менее 3500 акров земли в районе Остина — это в совокупности примерно в четыре раза превышает размер Центрального парка Нью-Йорка. Некоторые местные чиновники, занимающиеся недвижимостью и землей, говорят, что миллиардеру принадлежит еще больше земли в этом районе – 6000 акров.

Источник: The Wall Street Journal