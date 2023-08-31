Прокуроры расследуют расходы Tesla на строительство секретного «стеклянного дома Илона Маска»

Ранее потенциальное нецелевое использование средств Tesla заинтересовало членов правления компании, а сейчас за расследование взялись Федеральная прокуратура Манхэттена и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

В июле сайт The Wall Street Journal сообщал, что в Tesla начато внутреннее расследование по поводу вероятного злоупотребления средствами компании для строительства «Проекта 24» – большого стеклянного здания в Техасе, похожего по дизайну на жилой дом (в нем предусмотрены спальни, ванные комнаты и кухня; также в визуализациях указывали водопад в окружающем ландшафте постройки, в дополнение к футуристическому пикапу — похожему на Cybertruck). Под подозрение тогда попал Омеад Афшар – приближенный к Илону Маску руководитель фабрики Tesla в Техасе, также вовлеченный в работу компаний Twitter и SpaceX.

Прокуратура и SEC в отдельных расследованиях запросили у Tesla информацию о том, сколько средств потрачено на проект, цель его строительства, а также каким образом с ним связан сам Илон Маск и какие выплаты он получал от компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от публичных компаний раскрывать информацию об операциях на сумму свыше $120 000, в которых связанная сторона имеет существенный интерес, а также сообщать инвесторам о выплате любых бонусов на сумму свыше $10 000 руководителям высшего звена.

В последние годы Илон Маск сам переехал в Техас и объявил о решении перенести штаб-квартиру автопроизводителя в Остин в октябре 2021 года из-за «высоких налогов и чрезмерного внимания регуляторов» в Калифорнии (в Техасе индивидуальные доходы или прирост капитала не облагаются налогом). В апреле 2022 года в Остине открыли гигафабрику Tesla, а в начале этого года увеличили количество работников почти в три раза.

В этом же штате, согласно другим документам, полученным журналистами, строят и отдельный город для сотрудников компаний Маска под названием «Snailbrook».

Производитель электромобилей имеет богатую общую историю с SEC – в настоящее время комиссия совместно с Минюстом расследует смелые заявления компании и ее руководителя о возможностях автопилота Tesla, однако их конфликт тянется еще с 2018-го, когда Маск заявил, что «обеспечивал финансирование» для того, чтобы сделать Tesla приватной. Тогда его и компанию обязали выплатить по $20 млн для урегулирования дела (к миллиардеру также «приставили» адвоката, который должен был проверять его твиты). В августе SEC заявила, что инвесторы, понесшие финансовый ущерб из-за твита Маска, могут вскоре получить выплату в размере $42,3 млн от фонда, созданного для урегулирования дел, связанных с мошенничеством с ценными бумагами.

Ранее Tesla получила специальный приказ от Национальной администрации безопасности дорожного движения, требующий детального отчета по ее системам помощи и мониторингу водителя, а также использованию секретной конфигурации, известной под названием «режим Илона». Параллельно агентство завершает свое многолетнее расследование по серии аварии с участием Tesla с автопилотом, которые врезались в недвижимые автомобили скорой.