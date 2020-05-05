Общая аудитория всех приложений Facebook превысила 3 млрд активных пользователей в месяц. Это почти 75% общего числа интернет-пользователей во всем мире





Общая аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц. Статистикой поделился основатель и глава компании Марк Цукерберг во время недавнего конференц-звонка с инвесторами, сообщает VentureBeat.

Это значение не представляется чем-то совершенно невероятным на фоне того, насколько популярной является Facebook и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp. Но все равно это довольно-таки впечатляющее достижение, особенно с учетом того, что 3 миллиарда пользователей примерно соответствует 75% общего числа пользователей интернета во всем мире.

На прошлой неделе Facebook отчиталась за первый квартал 2020 финансового года — за отчетный период компания выручила $17,74 млрд (на 18% больше показателя годичной давности — $15,08 млрд) при чистой прибыли $4,9 млрд (против $2,43 млрд год назад).

В отчете указывалось, что аудитория всех приложений компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) по состоянию на 31 марта 2020 года составляла 2,99 млрд пользователей в месяц. Ежедневная аудитория соцсети Facebook в марте выросла на 11% — до 1,73 млрд активных пользователей. Статистикой о количестве пользователей Instagram компания Facebook в последний раз делилась в 2018 году, когда оно превысило 1 млрд. В то же время мессенджер WhatsApp в феврале хвастался, что его пользовательская база составляет больше 2 млрд человек по всему миру.

В прошлом месяце Facebook запустила сервис групповых звонков Messenger Rooms, в котором могут общаться до 50 человек без учетных записей Facebook. Цукерберг также отметил, что использование голосовых и видеозвонков удвоилось после массового перехода на удаленную работу, а групповые видеозвонки выросли на 1000% за последние недели.

Источник: Venturebeat и Gizchina