WhatsApp пользуются уже более 2 млрд человек





Команда популярного мессенджера WhatsApp (принадлежит соцсети Facebook) сегодня похвасталась преодолением очередного рубежа. В соответствующем пресс-релизе говорится о том, что сервисом теперь пользуется более 2 млрд человек по всему миру.

У WhatsApp, который так не любит основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров, за последнее время было немало проблем по части безопасности. Только разработчики WhatsApp успевали закрыть одну критическую уязвимость, как сразу же находилась другая еще более серьезная.

Показательно, что WhatsApp воспользовался этим достижением, чтобы еще раз напомнить всем о том, насколько безопасность и конфиденциальность пользователей важна для компании. В частности.

«Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это шифрование представляет собой своего рода нераскрываемый цифровой замóк, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров. Сообщения хранятся только на вашем телефоне, и никакое третье лицо не может их прочитать или прослушать ваши звонки, даже мы. Ваши беседы остаются между вами и вашим собеседником. В наши дни надёжное шифрование просто необходимо. Мы никогда не снизим наши требования к безопасности, так как это может подвергнуть людей риску. Для обеспечения ещё большей защиты мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли для прекращения неправильного использования приложения, а также предоставляем возможности сообщения о проблемах без нарушения конфиденциальности. WhatsApp с самого начала задумывался как простой, надёжный и конфиденциальный сервис. Сегодня мы по-прежнему преданы идее предоставления конфиденциальной связи и защиты личного общения двух миллиардов пользователей по всему миру». WhatsApp.

Возвращаясь к теме новости, WhatsApp отчитывался о преодолении рубежа в 1,5 млрд в 2018 году, а рубеж в 1 млрд мессенджер прошел в 2016 году. По числу активных пользователей WhatsApp практически догнал соцсеть Facebook, у которой насчитывается 2,5 млрд пользователей. В то же время сравнить WhatsApp по аудитории с другим популярным проектом компании Цукереберга (соцсетью Instagram) невозмжно. В последний раз Facebook делилась статистикой о количестве пользователей Instagram в 2018 году, когда оно превысило 1 млрд.

В интервью WSJ генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт подтвердил, что компания работает над интеграцией службы с другими сервисами Facebook, такими как Instagram и Facebook Messenger. Также он подчеркнул, что без ограничений сделать это невозможно.

Напомним, в прошлом году Facebook заявила о намерении объединить WhatsApp с другими сервисами компании, но эти планы вызывали интерес регулятора FTC. Последний в настоящее время внимательно проверяет Facebook, в числе других компаний (Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft), на предмет неконкурентного поведения. Только на днях сообщалось, что в рамках этой большой проверки регулятор изучит все сделки Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft по покупке стартапов за десять лет.

Источник: WhatsApp и The Wall Street Journal