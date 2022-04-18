Один из разработчиков «єБайрактар» для «Дії» выпустил игру про трактор «Укради российский танк»

Игра Steal Russian Tank (Вкради російський танк) от проджет-менеджера iLogos Game Studios Максима Матяша уже появилась в App Store и Google Play. За основу была взята идея классической змейки: украинский трактор ворует российские танки, составляя цепочку. Цель игры – собрать как можно больше танков.

В интервью GameDev DOU Максим рассказал, как ему пришла мысль создать игру, и как он ее делал без опыта в программировании. Максиму с родными пришлось эвакуироваться из Харькова, он участвовал в разработке игры єБайрактар как координатор проекта, где и вдохновился идеей создать еще одну игру на военную тему.

«Я пару дней думал над идеей и тут увидел очередную новость о наших

бесстрашных деревенских жителях на тракторах, захвативших российский танк. И мне мгновенно пришла идея сделать игру о тракторе, который должен захватывать технику оккупантов». Максим Матяш

Свой проект разработчик создавал на движке GameMaker, который проще, чем Unity и освоить его могут люди, далекие от программирования.

«Я ведь не программист, не дизайнер и не художник. Я проджект-менеджер, а в iLogos постепенно перехожу в пре-сейл. Но я всегда любил игры, и я уже имел небольшой опыт работы продюсером, тестировщиком и даже дизайнером немного».

Для создания «Steal Russian Tank» Максим использовал идею «Змейки», так как она простая, ее было просто реализовать в одиночку, да и сам захват и буксировка танков хорошо легла на игровую механику.



Главное отличие от классики – выезжающие танки, которые глохнут от нехватки топлива. Когда они останавливаются, их можно захватывать, но если попытаться забрать танк, пока он едет, трактор может взорваться.

«Идея «Steal Russian Tank» аналогична «єБайрактару» – поднять боевой дух народа, дать возможность людям отвлечься, поднять настроение, чтобы они хоть улыбнулись. Ведь если ты смеешься над врагом, то он уже не так страшен». Максим Матяш

Автор говорит, что развитие «Steal Russian Tank» будет зависеть от интереса к игре.