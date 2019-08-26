Официально: Redmi Note 8 получит чипсет Snapdragon 665 и счетверённый модуль камеры





Компания Xiaomi решила использовать для смартфонов серии Redmi Note 8 различные процессоры. Так, для модели Redmi Note 8 Pro будет использоваться чип MediaTek Helio G90T. Обычный Redmi Note 8 получит процессор Snapdragon 665. Эта информация появилась в официальной учетной записи Redmi в социальные сети Weibo.

Процессор Snapdragon 665 изготавливается по нормам 11-нанометрового технологического процесса. Он был анонсирован в апреле 2019 года. В компании пояснили, почему они решили использовать именно этот чип, хотя в предшественнике применяется Snapdragon 660, который обеспечивает более высокий уровень производительности. Во-первых, он изготавливается по нормам 11-нм технологического процесса и имеет меньшие физические размеры, чем чип Snapdragon 660, для производства которого используется 14-нм технология. Во-вторых, новый чип более энергоэффективной. В-третьих, он поддерживает API Vulkan 1.1, что обеспечивает снижение энергопотребления на 20% по сравнению с Open GL ES. Кроме того, процессор Snapdragon 665 содержит новые компоненты, которые обеспечивают улучшенную работу с задачами искусственного интеллекта и обработки изображений. В Redmi отмечают, что Redmi Note 8 делает более качественные фотографии и обеспечивает более длительное время автономной работы по сравнению с Redmi Note 7, который как раз использует процессор Snapdragon 660.

Кроме того раскрыта информация о конфигурации камеры грядущего смартфона Redmi. Эта модель получит сразу четыре камеры на задней панели. И это в два раза больше, чем была у предшественника Redmi Note 7. Главный модуль камеры смартфона Redmi Note 8 содержит сенсор с разрешением 48 Мп. Также в наличии имеется модуль со сверхширокоугольным объективом, сенсор анализа глубины снимаемой сцены и макро камера. ToF сенсора здесь нет. Модуль камеры расположен в верхнем левом углу задней панели.

Наконец были показаны примеры фотографий, снятых на камеру смартфона Redmi Note 8. В частности, продемонстрированы снимки, снятые в условиях слабой освещённости. Одна из фотографий снята в ночном режиме Super Night Mode. Второй снимок был получен с использованием режима длительной выдержки. В компании также заявляют, что смартфон обеспечивает великолепное качество снимков при съёмке в условиях дневного освещения.

Напомним, официальный анонс смартфона Redmi Note 8 запланирован на 29 августа.

Источник: gizmochina 1, 2, 3