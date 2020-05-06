Официальный комментарий регулятора по поводу возможного подорожания электроэнергии для населения





Само собой, реакция на то, что НКРЭКУ рассматривает возможность отмены льготного тарифа на электроэнергию (до 100 кВт∙ч) для населения как один из возможных вариантов выхода из сложившегося в энергетической отрасли кризиса вызвала общественный резонанс и «горячие» споры. И понятно, что регулятор не мог не отреагировать. Еще вчера вечером он выступил отдельный пресс-релиз. Ниже приводим полный текст заявления.

«Во время круглого стола 5-го мая 2020-го года по поводу кризисного состояния в энергетике, НКРЭКУ были представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии. В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, вариантах снижения «зеленых» тарифов, постепенном выравнивании тарифов для различных категорий потребителей и прочих других мерах. Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступала за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Однако с вступлением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета Министров Украины. НКРЭКУ призывает средства массовой информации не распространять недостоверную информацию».

По тексту НКРЭКУ прямым текстом не упоминает о льготном тарифе на электроэнергию, но там можно увидеть осторожно-размытую формулировку о «постепенном выравнивании тарифов для различных категорий потребителей». Да, некоторые СМИ некорректно подали новость, как будто решение уже принято. В то же время пресс-релиз регулятора озаглавлен «НКРЕКП СПРОСТОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ». Но ведь окончательное решение по вопросу еще не принято, что не исключает повышение тарифов, если пакет антикризисных мер в итоге примут окончательно.

Источник: НКРЭКУ