Офіційний сайт України (Ukraine.ua) «заговорив» китайською





Про запуск китайської версії офіційного сайту України (Ukraine.ua) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. До цього сайт уже був доступний відвідувачам англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською.

«Китайською у світі говорять понад 1,5 млрд людей — це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики», — Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

До створення китайської мовної версії Ukraine.ua долучилися студенти й викладачі кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, дипломати Посольства України в Китаї, а також носії мови.

Запуск нових мовних версій офіційного сайту України — частина системної іміджевої роботи МЗС з іноземною аудиторією за різними напрямами — від промоції України серед потенційних туристів до тих, хто цікавиться Україною або лише починає відкривати її для себе, планує вести торгівлю або бізнес з Україною чи приїхати сюди на навчання.