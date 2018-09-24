Официально: Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей и сосредоточится на развитии гибридных и электрических моделей

Немецкий автопроизводитель Porsche официально объявил об отказе от дизельных двигателей. Вместо этого компания приложит максимальные усилия для развития гибридных и полностью электрических двигательных установок, чтобы предложить своим покупателям наиболее технологичные и экономичные решения. Уже к 2025 году каждый второй новый Porsche будет обладать электродвигателем — в составе гибридной или полностью электрической двигательной установки.

В Porsche напомнили, что до 2022 года собираются инвестировать более 6 миллиардов евро в программы электрификации своих автомобилей, создавая основу для устойчивого роста в будущем. При этом уже сейчас у клиентов бренда наблюдается повышенный интерес к новым технологиям. Так, 63% из всех проданных в Европе моделей Panamera являются гибридными. Одновременно спрос на дизельные версии падает, в 2017 году во всем мире только 12% покупателей Porsche выбрали автомобиль с этим типом двигателя.

Начиная с февраля 2018 года в портфолио Porsche нет дизельных моделей, а теперь с учетом результатов продаж и прогнозов аналитиков, руководств компании решило полностью отказаться от дизелей. При этом инженеры компании продолжат оптимизировать бензиновые двигатели, которые по-прежнему играют важнейшую роль в сегменте спортивных автомобилей.

«Porsche не демонизирует дизели. Они были и по-прежнему остаются важной технологией автомобильных двигателей. Однако мы, как производитель спортивных автомобилей, для которых дизель всегда играл второстепенную роль, пришли к выводу, что хотим, чтобы наше будущее было бездизельным. Естественно, при этом мы продолжим обслуживать наших существующих клиентов с дизельными автомобилями с тем профессионализмом, которого они от нас ожидают», — отметил Оливер Блюм, генеральный директор Porsche AG.

Напомним, что первым серийным электромобилем немецкого бренда станет Porsche Taycan (ex. Mission E), который выйдет на рынок в 2019 году. Базовая версия серийного электромобиля Porsche Taycan получит электрическую двигательную установку мощностью 600 л.с. (440 кВт), которая способна разогнать модель до 100 км/ч менее, чем за 3,5 секунды и до 200 км/ч менее чем за 12 секунд. Запас хода от полного заряда батарей составляет 500 км по измерительному циклу NEDC.

Впоследствии ожидается появление еще нескольких модификаций электромобиля с различной мощностью, объемом батарей и приводом только на заднюю или на обе оси, а также выпуск электрокроссовера Porsche Mission E Cross Turismo.

О намерениях полностью прекратить продажи бензиновых и/или дизельных автомобилей уже объявили Франция, Норвегия и Великобритания, а Германия, Китай и ряд других стран пока просто выразили подобную готовность без указания точной даты.

Источник: Porsche