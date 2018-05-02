Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но о продажах умных колонок HomePod умолчала

Компания Apple этой ночью опубликовала очередной квартальный отчет. У нее финансовый год не совпадает с календарным, поэтому 31 марта 2018 года считается последним днем второго квартала 2018 финансового года.

Доход за отчетный период составил $61,1 млрд, что соответствует прогнозному значению. Это на 16% больше, чем за такой же период год назад. Причем рост выручки был зафиксирован на всех основных рынках, включая Китай, хотя аналитики утверждают, ссылаясь на собственные данные, заявляют о спаде продаж. Но Apple наибольшим рост выручки обеспечили Китай и Япония – на 21% и 22% соответственно.

По данным составителей отчета, продажи за пределами США обеспечили 65% дохода. Чистая прибыль на акцию за квартал составила 3,89 доллара. Этот показатель за год вырос на 16%. Чистая прибыль выросла с $11,03 млрд (или $2,1 в расчете на одну акцию) до $13,8 млрд ($2,73). Валовая квартальная прибыль за год незначительно упала, с 38,5% до 38,4%.

Что касается iPhone, которые вызывают наибольший интерес, за квартал их суммарно было отгружено 52,217 млн единиц. В количественном выражении рост составил скромные 3% по сравнению с результатом годичной давности, зато в денежном продажи выросли на целых 14%, достигнув $38 млрд. То есть, благодаря более дорогому iPhone X средняя цена смартфона выросла – с $655 до $728.

Продажи планшетов iPad тоже выросли: в количественном выражении на 2%, до 9,113 млн штук, а в денежном – на 6%, до $4,113 млрд. Компьютеров Mac за квартал было продано 4,078 млн штук, что соответствует снижению на 3%, если говорить о количественном показателе. Выручка от их продаж составила $5,848 млрд, что примерно соответствует прошлогоднему значению.

Сервисы (iTunes, App Store Apple Music, iCloud и пр.) и подразделение «прочая продукция» (Other Products), куда относят продажи наушников Beats, плееров iPod, часов Apple Watch, Apple TV и прочих аксессуаров в годовом выражении выросли на 31% (до $9,190 млрд) и 38% (до $3,954 млрд) соответственно. В то же время по сравнению с прошлым кварталом выручка от продаж прочих продуктов просела на 28%.

В начале прошлого месяца аналитики сообщали, что умная колонка Apple HomePod, поступившая в продажу в феврале этого года, не оправдала ожиданий. Увы, но Apple не раскрывает точных данных о продажах умных часов, наушников или аксессуаров и HomePod не стала исключением. Глава Apple Тим Кук отметил, что HomePod пользуется широкой популярностью благодаря высокому качеству звучания и компактному корпусу. Также он отметил, что компания с большим нетерпением ждет добавления устройству новых функций.

С момента начала реализации своей программы возврата капитала в августе 2012 года и по март 2018 года компания Apple вернула акционерам свыше $275 млрд, включая обратный выкуп акций на сумму $200 млрд. Одновременно Apple анонсировала новую программу обратного выкупа акций на сумму 100 млрд и увеличила дивиденды на 16%.

По итогам третьего квартала 2018 финансового года Apple рассчитывает получить доход в пределах от $51,5 млрд до $53,5 млрд, удержав валовую прибыль на уровне 38-38,5%.

Источник: Apple и macrumors