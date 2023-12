Официально: Death Stranding экранизируют — над адаптацией известной игры Kojima Production сотрудничает с A24

Хидео Кодзима сотрудничает с кинокомпанией A24 над фильмом, который будет адаптировать игру Death Stranding.

Информация появилась на сайте A24 Shop (но спустя некоторое время страница стала недоступна). Киностудия и дистрибьютор объявили: «Это официально: мы сотрудничаем с Kojima Productions над полнометражной экранизацией известной видеоигры Хидео Кодзимы Death Stranding».

На просторах Twitter уже появились фото мерчей этого фильма и кинокомпании. За 40 долларов.

A24 is partnering with Kojima Productions on the live-action feature film adaptation of Death Stranding.

also, you can order an A24 x Death Stranding t-shirt right now ($40)https://t.co/CFcVPAmC2j pic.twitter.com/4dRQsqX671

— Wario64 (@Wario64) December 14, 2023