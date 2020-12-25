OnePlus 9 Lite/E станет бюджетным флагманом с процессором Snapdragon 865 и характеристиками, заимствованными у OnePlus 8T

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Как ожидается, линейка смартфонов OnePlus 9 будет включать три смартфона флагманского уровня. И теперь в интернете появились сведения об одном из них – бюджетном флагмане.

Согласно имеющейся информации, такое устройство поступит на рынок под названиями OnePlus 9E или OnePlus 9 Lite. Во многих аспектах характеристики смартфона заимствованы у модели OnePlus 8T нынешнего поколения. Вместо внедрения нового процессора Qualcomm Snapdragon 888 для производства OnePlus 9 Lite/E решено повторно использовать существующий чип Snapdragon 865. Это позволит снизить затраты на его производство и позиционировать аппарат в качестве бюджетного флагмана.

Модель OnePlus 9 Lite/E также получит AMOLED дисплей с частотой обновления 90 или 120 Гц и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Главная камера не претерпит изменений по сравнению с той, что сейчас доступна в OnePlus 8T. Пользователям будет доступная камера на базе четырёх модулей: 48-мегапиксельный основной, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный, 5-мегапиксельный макро и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены.

Для удешевления производства компания также может отказаться от стеклянной задней панели в пользу пластиковой. Но эти сведения ещё не подтверждены. Ожидается, что розничная цена модели OnePlus 9 Lite/E составит $599. Ожидается, что анонс этого устройства состоится в конце первого квартала 2021 года – одновременно с моделями OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Источник: phonearena