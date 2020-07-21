OnePlus Buds — первые полностью беспроводные наушники OnePlus с автономностью 30 часов и ценой $80

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Вместе с OnePlus Nord были представлены и первые полностью беспроводные наушники OnePlus Buds, выделяющиеся в первую очередь хорошей автономностью. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономного воспроизведения музыки, а общая автономная работа с учетом зарядного футляра со встроенным аккумулятором 430 мАч составляет приличные 30 часов. Для сравнения, у AirPods показатель составляет 24 часа. Кроме того, всего 10 минут на зарядке могут обеспечить дополнительные 10 часов работы (сами наушники за 10 минут заряжаются настолько, что могут проработать 100 минут в режиме воспроизведения музыки).

Наушники OnePlus Buds оснащаются 13,4-миллиметровыми динамическими излучателями и тремя микрофонами (каждый) для шумоподавления и голосового управления. Поддерживается Bluetooth 5.0 и Dolby Atmos. Также упоминается функция Fast Pair для быстрого сопряжения и настраиваемое жестовое управление. Корпус защищен в соответствии с требованиями класса IPX4, так что пот и дождь этой модели не страшны.

На выбор есть три варианта расцветки — белый, серый и бирюзовый. Стоимость OnePlus Buds составляет $80.

Источник: OnePlus