Онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче

Пользователи создали специальную онлайн-карту, где можно удобно просматривать адреса военных рф, ответственных за зверства в Буче. Она имеет очень точное название — Where do orcs come from? («Откуда приходят орки?») и доступна по следующей ссылке.

Одним из первых на карту обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко. В своем Telegram-канале он рассказал, что инструмент создали авторы из Эстонии на базе открытого API Google Maps. Они использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии.

Ранее Telegram-канал «Белорусский Гаюн», отслеживающий перемещение техники в Беларуси, опубликовал персональные данные военных из россии, которые через офис курьерской службы СДЭК в беларусском Мозыре отправляли награбленные в Украине вещи. В то же время, консалтинговое агентство Molfar идентифицировало родственников военных рф, которые устроили геноцид украинцев в Буче, а опубликованные скриншоты диалогов в соцсетях и записи разговоров с ними служат лишним доказательством, что все они полностью поддерживают действия российских убийц.