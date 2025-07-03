Языковые модели ИИ научились распознавать эмоции и скрытый смысл лучше некоторых людей

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Большие языковые модели ИИ уже способны распознавать скрытый подтекст, эмоции и другие тонкости в текстах наравне с людьми.

Результаты недавних исследований продемонстрировали, что такие LLM как GPT-4, Gemini, Llama-3.1-70B и Mixtral 8×7B способны в определенной степени выявлять политические взгляды, сарказм, положительные или отрицательные оттенки в словах. Авторы исследования выяснили, что LLM почти так же хорошо анализируют настроения, политические взгляды, эмоции и сарказм, как и люди.

В исследовании также приняли участие 33 добровольца. Всего было проанализировано около 100 отобранных фрагментов текста. В частности, в выявлении политических взглядов GPT-4 оказался даже более последовательным чем люди.

GPT-4 также оказался способным улавливать эмоциональную окраску и негативные и позитивные оттенки в тексте. ИИ распознавал, писал ли текст раздраженный человек, или глубоко возмущенный. Наиболее сложным для распознавания LLM оказался сарказм. Однако и люди, участвовавшие в исследовании, не продемонстрировали значительных успехов в распознавании сарказма.

Понимание того, насколько сильные эмоции испытывает человек или насколько он саркастичен, может иметь решающее значение для поддержания психического здоровья, улучшения в сфере обслуживания клиентов и даже обеспечения безопасности. Использование таких LLM как GPT-4 может значительно сократить время и стоимость анализа больших объемов текстовой информации.

Социологи часто тратят месяцы на анализ текстов пользователей для выявления тех или иных тенденций. С другой стороны, GPT-4 открывает двери для более быстрых и оперативных исследований, что особенно важно во время кризисов, выборов или чрезвычайных ситуаций.

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Использование подобных языковых моделей может упростить работу журналистам-расследователям и людям, занимающимся проверкой фактов. Инструменты на базе GPT-4 могут помочь отмечать эмоционально окрашенные или политически предвзятые посты.

Однако прозрачность, справедливость, беспристрастность и политические взгляды все еще остаются проблемой для ИИ. Между тем, в понимании и анализе текстов большие языковые модели быстро догоняют людей. Дальнейшие исследования должны включать систематический и тщательный анализ того, насколько стабильны исходные данные моделей ИИ.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports

Источник: The Conversation

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