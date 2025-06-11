Новости Технологии 11.06.2025 в 13:55 comment views icon

OpenAI запустила еще более умный ИИ o3-pro и на 80% снизила цену модели o3

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Вадим Карпусь

Автор новостей

OpenAI запустила еще более умный ИИ o3-pro и на 80% снизила цену модели o3
Раздел Технологии выходит при поддержке

В сфере искусственного интеллекта всегда кипит жизнь, и что-то интересное происходит чуть ли не каждый день. На этот раз OpenAI представила новую, «прокачанную» версию своего рассуждающего ИИ — o3-pro. Эта версия стала логическим продолжением модели o3, которая вышла немного раньше. А теперь стало еще лучше. По крайней мере, так говорят в самой OpenAI. Давайте разбираться, что там нового и зачем это знать тем, кто работает с кодом, текстами или просто хочет иметь умного цифрового помощника.

Итак, OpenAI официально запустила модель o3-pro, которую считает своей самой способной на сегодняшний день. В отличие от большинства классических языковых моделей, модели с «рассуждением» (то есть умственной логикой) призваны работать с проблемами пошагово. Именно поэтому они лучше справляются с математикой, физикой, программированием и сложными запросами.

OpenAI говорит, что все тестеры предпочли o3-pro обычной o3. Особенно сильно модель проявила себя в областях, где требуется ясность, логика и структурированность: наука, образование, программирование, бизнес и письменная поддержка. Кроме того, пользователи высоко оценили точность, понятность и умение модели следовать инструкциям.

Отдельно отметим, что o3-pro имеет доступ к набору инструментов. То есть она может искать в интернете, анализировать файлы, работать с визуальными данными, запускать Python-код, использовать память для персонализации ответов и многое другое. Впрочем, есть и небольшой нюанс — из-за сложности обработки ответа модель работает немного медленнее, чем предыдущая версия o1-pro. Но разве это проблема, если ответ действительно качественный?

Есть и несколько ограничений. Например, временные чаты с моделью в ChatGPT сейчас отключены из-за технических проблем, которые OpenAI еще решает. Генерация изображений тоже недоступна — если вам нужно нарисовать кота с лицом Эйнштейна, придется обращаться к другим моделям. Также Canvas — рабочее пространство с поддержкой ИИ — пока не совместим с o3-pro.

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Зато есть чем похвастаться в плане производительности. По словам OpenAI, o3-pro показала крутые результаты в бенчмарках. На тесте AIME 2024, проверяющем математические навыки моделей, она превзошла флагманский ИИ Google — Gemini 2.5 Pro. А на тесте GPQA Diamond, который фокусируется на PhD-уровне знаний по естественным наукам, o3-pro обошла Anthropic Claude 4 Opus.

Новинка уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, а через неделю появится для корпоративных и образовательных аккаунтов. Также o3-pro уже интегрирована в API для разработчиков — то есть каждый, кто использует OpenAI в своих сервисах, может начать эксперименты уже сегодня.

Что интересно — тарифы на использование o3-pro в API довольно существенные: $20 за миллион входящих токенов и $80 за миллион исходящих. Для тех, кто не каждый день считает в токенах: миллион входящих — это примерно 750 тыс. слов. А это — на минуточку — в 4 раза больше, чем имеет «Война и мир».

В то же время OpenAI снижает цену на доступ к модели o3. Хотя на момент релиза o3 была самой мощной моделью, доступной от OpenAI, она не получила широкого распространения среди разработчиков из-за своей цены по сравнению с другими альтернативами. Модель Google Gemini 2.5 Pro предлагала почти такую же производительность за четверть стоимости, тогда как модели Anthropic Claude 3.7 обеспечивали лучшую производительность кодирования по аналогичной цене.

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Теперь OpenAI отреагировала на отзывы разработчиков и снизила цену модели o3 почти на 80%. На момент запуска цена модели o3 составляла $10 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных токенов. На сегодня OpenAI снижает цену до $2 за миллион входных токенов и $8 за миллион выходных токенов. Это снижение цены делает o3 гораздо более привлекательным вариантом для разработчиков.

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Источник: techcrunch, neowin

Раздел Технологии выходит при поддержке

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