OpenAI запустила еще более умный ИИ o3-pro и на 80% снизила цену модели o3

В сфере искусственного интеллекта всегда кипит жизнь, и что-то интересное происходит чуть ли не каждый день. На этот раз OpenAI представила новую, «прокачанную» версию своего рассуждающего ИИ — o3-pro. Эта версия стала логическим продолжением модели o3, которая вышла немного раньше. А теперь стало еще лучше. По крайней мере, так говорят в самой OpenAI. Давайте разбираться, что там нового и зачем это знать тем, кто работает с кодом, текстами или просто хочет иметь умного цифрового помощника.

Итак, OpenAI официально запустила модель o3-pro, которую считает своей самой способной на сегодняшний день. В отличие от большинства классических языковых моделей, модели с «рассуждением» (то есть умственной логикой) призваны работать с проблемами пошагово. Именно поэтому они лучше справляются с математикой, физикой, программированием и сложными запросами.

OpenAI говорит, что все тестеры предпочли o3-pro обычной o3. Особенно сильно модель проявила себя в областях, где требуется ясность, логика и структурированность: наука, образование, программирование, бизнес и письменная поддержка. Кроме того, пользователи высоко оценили точность, понятность и умение модели следовать инструкциям.

OpenAI o3-pro is available in the model picker for Pro and Team users starting today, replacing OpenAI o1-pro.

Enterprise and Edu users will get access the week after.

As o3-pro uses the same underlying model as o3, full safety details can be found in the o3 system card.…

