OpenAI запустила еще более умный ИИ o3-pro и на 80% снизила цену модели o3

Раздел Технологии выходит при поддержке

В сфере искусственного интеллекта всегда кипит жизнь, и что-то интересное происходит чуть ли не каждый день. На этот раз OpenAI представила новую, «прокачанную» версию своего рассуждающего ИИ — o3-pro. Эта версия стала логическим продолжением модели o3, которая вышла немного раньше. А теперь стало еще лучше. По крайней мере, так говорят в самой OpenAI. Давайте разбираться, что там нового и зачем это знать тем, кто работает с кодом, текстами или просто хочет иметь умного цифрового помощника.

Итак, OpenAI официально запустила модель o3-pro, которую считает своей самой способной на сегодняшний день. В отличие от большинства классических языковых моделей, модели с «рассуждением» (то есть умственной логикой) призваны работать с проблемами пошагово. Именно поэтому они лучше справляются с математикой, физикой, программированием и сложными запросами.

OpenAI говорит, что все тестеры предпочли o3-pro обычной o3. Особенно сильно модель проявила себя в областях, где требуется ясность, логика и структурированность: наука, образование, программирование, бизнес и письменная поддержка. Кроме того, пользователи высоко оценили точность, понятность и умение модели следовать инструкциям.

OpenAI o3-pro is available in the model picker for Pro and Team users starting today, replacing OpenAI o1-pro. Enterprise and Edu users will get access the week after. As o3-pro uses the same underlying model as o3, full safety details can be found in the o3 system card.… — OpenAI (@OpenAI) June 10, 2025

Отдельно отметим, что o3-pro имеет доступ к набору инструментов. То есть она может искать в интернете, анализировать файлы, работать с визуальными данными, запускать Python-код, использовать память для персонализации ответов и многое другое. Впрочем, есть и небольшой нюанс — из-за сложности обработки ответа модель работает немного медленнее, чем предыдущая версия o1-pro. Но разве это проблема, если ответ действительно качественный?

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Есть и несколько ограничений. Например, временные чаты с моделью в ChatGPT сейчас отключены из-за технических проблем, которые OpenAI еще решает. Генерация изображений тоже недоступна — если вам нужно нарисовать кота с лицом Эйнштейна, придется обращаться к другим моделям. Также Canvas — рабочее пространство с поддержкой ИИ — пока не совместим с o3-pro.

Зато есть чем похвастаться в плане производительности. По словам OpenAI, o3-pro показала крутые результаты в бенчмарках. На тесте AIME 2024, проверяющем математические навыки моделей, она превзошла флагманский ИИ Google — Gemini 2.5 Pro. А на тесте GPQA Diamond, который фокусируется на PhD-уровне знаний по естественным наукам, o3-pro обошла Anthropic Claude 4 Opus.

Новинка уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, а через неделю появится для корпоративных и образовательных аккаунтов. Также o3-pro уже интегрирована в API для разработчиков — то есть каждый, кто использует OpenAI в своих сервисах, может начать эксперименты уже сегодня.

Что интересно — тарифы на использование o3-pro в API довольно существенные: $20 за миллион входящих токенов и $80 за миллион исходящих. Для тех, кто не каждый день считает в токенах: миллион входящих — это примерно 750 тыс. слов. А это — на минуточку — в 4 раза больше, чем имеет «Война и мир».

В то же время OpenAI снижает цену на доступ к модели o3. Хотя на момент релиза o3 была самой мощной моделью, доступной от OpenAI, она не получила широкого распространения среди разработчиков из-за своей цены по сравнению с другими альтернативами. Модель Google Gemini 2.5 Pro предлагала почти такую же производительность за четверть стоимости, тогда как модели Anthropic Claude 3.7 обеспечивали лучшую производительность кодирования по аналогичной цене.

Теперь OpenAI отреагировала на отзывы разработчиков и снизила цену модели o3 почти на 80%. На момент запуска цена модели o3 составляла $10 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных токенов. На сегодня OpenAI снижает цену до $2 за миллион входных токенов и $8 за миллион выходных токенов. Это снижение цены делает o3 гораздо более привлекательным вариантом для разработчиков.

Источник: techcrunch, neowin

Раздел Технологии выходит при поддержке

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