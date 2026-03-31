OpenAI теряла на Sora по $1 млн в день: детали о закрытии ИИ-генератора видео

Катерина Левицкая

На прошлой неделе OpenAI объявила о закрытии своего ИИ-генератора видео Sora. Фактически, это произошло всего через полгода после публичного запуска приложения. Причин или деталей в компании не раскрыли, однако издание WSJ провело собственное расследование.


Объяснение, как оказалось, довольно простое и даже очевидное: Sora невероятными аппетитами «съедала» деньги и ресурсы. Через неделю после запуска ИИ-генератор OpenAI возглавил чарты App Store, а в ноябре достигло 6,1 млн загрузок. В последнее время приложение имело около полумиллиона пользователей, но все равно стоило компании «$1 млн в день» — не потому, что людям оно нравилось, а потому, что создание видео является слишком дорогим в управлении, учитывая ограниченные запасы чипов ИИ.

Другой интересный момент в статье раскрывает то, как именно о закрытии узнали партнеры. Disney, которая выделила $1 млрд на сделку с Sora и OpenAI, сообщили об этом лишь за час до публичного объявления.

К тому же, в то время пока OpenAI была сосредоточена на том, чтобы Sora работала, ее ключевой конкурент Anthropic незаметно завоевывал расположение разработчиков ПО и бизнесов благодаря своему Claude Code. Решение Сэма Альтмана здесь кажется вполне очевидным.


В компании обещали поделиться подробной информацией о сроках работы приложения Sora и API, а также инструкциями по сохранению работ позже. Пока дополнительных публикаций к анонсу закрытия не было.

