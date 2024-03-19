OpenAI запустит API по подписке с 25 марта

Вместо ежемесячного выставления счетов компания будет предоставлять определённое количество кредитов для использования её API API (абр. Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения. На практике API — это набор компонентов, с помощью которых одна компьютерная программа (бот или сайт) может использовать другую или Playground OpenAI Playground — платформа, позволяющая взаимодействовать с языковыми моделями, предлагая различные параметры конфигурации..

В случае превышения кредитов — OpenAI выставит счет на дополнительную сумму. Стоит отметить, что если вы приобрели кредиты и не использовали их в течение года — они сгорят.

Как настроить подписку?

Нажмите «Start payment plan»

Выберите сколько кредитов вы хотите приобрести (пока доступны суммы от 5 до 50 долларов, однако вскоре их увеличат)

Подтвердите и оплатите подписку

Предусмотрена (но еще не запущена) опция автоматического пополнения (для этого тоже необходимо заранее указать сумму), которая активируется когда ваш баланс обнулится.

В письмах, отправленных клиентам, OpenAI анонсировала, что API по подписке будет работать уже с 25 марта.

Dear @OpenAI, If you plan to implement metered billing with prepaid credits, please add auto-recharge, similar to products like Twilio, Mapbox, and OpenPhone. Prepaid credits without auto-recharge is so inconvenient. I already see my service stops working because I forgot to… pic.twitter.com/6sGPuhtcbG — Shyjal (@shyjal) March 19, 2024

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Напомним, в начале года OpenAI запустила GPT Store — магазин для обмена и продажи кастомизированных чат-ботов.

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