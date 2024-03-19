Новости Софт 19.03.2024 в 08:56 comment views icon

OpenAI запустит API по подписке с 25 марта

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Вместо ежемесячного выставления счетов компания будет предоставлять определённое количество кредитов для использования её APIOpenAI запустит API по подписке с 25 мартаOpenAI запустит API по подписке с 25 мартаAPI (абр. Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения. На практике API — это набор компонентов, с помощью которых одна компьютерная программа (бот или сайт) может использовать другую или PlaygroundOpenAI запустит API по подписке с 25 мартаOpenAI запустит API по подписке с 25 мартаOpenAI Playground — платформа, позволяющая взаимодействовать с языковыми моделями, предлагая различные параметры конфигурации..

В случае превышения кредитов — OpenAI выставит счет на дополнительную сумму. Стоит отметить, что если вы приобрели кредиты и не использовали их в течение года — они сгорят.

Как настроить подписку?

  • Нажмите «Start payment plan»
  • Выберите сколько кредитов вы хотите приобрести (пока доступны суммы от 5 до 50 долларов, однако вскоре их увеличат)
  • Подтвердите и оплатите подписку
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Предусмотрена (но еще не запущена) опция автоматического пополнения (для этого тоже необходимо заранее указать сумму), которая активируется когда ваш баланс обнулится.

В письмах, отправленных клиентам, OpenAI анонсировала, что API по подписке будет работать уже с 25 марта.

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Напомним, в начале года OpenAI запустила GPT Store — магазин для обмена и продажи кастомизированных чат-ботов.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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