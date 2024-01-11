Новости Технологии 11.01.2024 в 09:59 comment views icon

OpenAI запустила GPT Store — магазин для обмена и продажи кастомизированных чат-ботов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

OpenAI запустила GPT Store — магазин для обмена и продажи кастомизированных чат-ботов

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Платформа позволяет подписчикам ChatGPT публиковать собственные специализированные версии чат-ботов — например, таких, что лучше разбираются в математике или предлагают оригинальные рецепты коктейлей.

OpenAI анонсировала открытие GPT Store в ноябре, отложив запуск на декабрь, а затем на январь. В начале чат-боты разместят в списке по популярности; также будет доступен поиск по категориям.

OpenAI будет рекомендовать несколько новых чат-ботов еженедельно, на момент запуска стартап в частности обратил внимание на GPT от Canva, который помогает людям разрабатывать логотипы, открытки и т.д. В течение следующих 3 месяцев стартап обещал поделиться подробностями относительно того, как пользователи смогут заработать на собственных версиях GPT — это будет происходить на основе «взаимодействия», но пока без конкретики.

По данным OpenAI, с момента анонса программы GPT Builder в ноябре пользователи создали более 3 миллионов собственных версий GPT.

Сейчас платформа доступна людям, которые оформили подписку на ChatGPT — Plus и Enterprise, а также новую ChatGPT Team (платная версия, предназначенная для команд в составе примерно 150 человек).

ChatGPT Team предлагает доступ к GPT-4, DALL-E 3 и функции Advanced Data Analysis OpenAI, а также контролю над данными. OpenAI говорит, что данные и разговоры команды не будут использоваться для обучения ни одной из ее моделей. Стоимость ChatGPT Team — $25 в месяц за пользователя при ежегодной оплате и $30 при ежемесячной оплате.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

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