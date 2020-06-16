Opendatabot запустил бесплатный сервис проверки наличия и оплаты штрафов за нарушение ПДД (квитанцию автоматически отправят в МВД)





Украинская платформа для работы с открытыми государственными данными Opendatabot запустила сервис проверки наличия штрафов за нарушение ПДД. По данным платформы, ежемесячно 30 тысяч украинцев попадает в реестр должников из-за неоплаченного вовремя штрафа за нарушение правил дорожного движения. Всего в реестре должников насчитывается почти миллион таких случаев (964 тыс.).

«20% всех лиц, находящихся в реестре должников, — это лица, которые вовремя не уплатили штраф за нарушение правил безопасности движения. На них могут накладывать ряд ограничений. Например, запрет на открытие счетов в банках, оформление сделок у нотариусов и запрет на выезд из страны. К тому же, если штраф не уплачен за 15 дней, его размер возрастает в 2 раза», — отметил Федор Сафир, юрист Опендатабот.

Чтобы проверить наличие штрафа и оплатить его нужно добавить Опендатабот в любой подходящий мессенджер, ввести свой ИНН или серию и номер постановления и оплатить его. При этом квитанцию об оплате штрафа теперь не нужно отправлять в МВД, Опендатабот сам сообщит об уплате штрафа.

Напомним, что проверить и оплатить штраф за нарушение ПДД можно с помощью официального приложение МВД «Штрафы ПДД», приложения «Штрафы UA», а также банковских приложений «Приват24» и monobank. Кстати, только сегодня мы описывали ситуацию, в которой украинцу, не оплатившему штраф за нарушение ПДД, заблокировали счета в вышеупомянутых «ПриватБанке» и monobank.

Источник: Опендатабот