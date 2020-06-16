Украинцу, не оплатившему штраф за нарушение ПДД, заблокировали счета в «ПриватБанке» и monobank





Украинец Антон Ткачев столкнулся с весьма неприятным сюрпризом — неожиданной блокировкой личных средств на банковских счетах, открытых в «ПриватБанке» и monobank. Как позже выяснилось, основанием стал соответствующий запрос Государственной исполнительной службы. И если monobank заблокировал только сумму задолженности, то в «ПриватБанк» — все средства на счету. Что иронично, на самом деле Антон Ткачев заплатил этот злополучный штраф через «ПриватБанк», но из-за ошибки оплата прошла не так, как должна была, а плательщик этого не заметил.

Ресурс AIN сделал детальный разбор этой жизненной ситуации, в том числе взяв у юристов комментарии с оценкой законности подобного рода действий.

Вот пересказ истории Антона Ткачева. 15 апреля его оштрафовали за нарушение правил парковки, но по факту штраф выписали за превышение скорости, так как сумма штрафа в этом случае ниже. В комментарии источнику главный герой этой истории рассказал, что сразу оплатил штраф. Он также предположил, что платеж могли пропустить по его вине — Антон признался, что мог выбрать при оплате неправильную категорию (парковки, а не нарушение ПДД).

11 июня счета Антона в «ПриватБанке» и monobank заблокировали по распоряжению исполнительной службы. monobank, как отмечалось выше, заблокировал сумму, указанную в постановлении, а «ПриватБанке» — счет целиком.

Антон обратился в поддержку банков, однако там ему помочь не смогли — направили к исполнительной службе. Тогда он отправил исполнительной службе по Viber квитанцию об оплате — и в тот же день чиновники направили распоряжение о снятии блокировки со счетов клиента.

В monobank средства сразу разблокировали, а в «ПриватБанке» сообщили, что на это потребуется 1-2 дня.

По словам Антона, в его личном кабинете водителя штраф до сих отображается как неоплаченный.

В пресс-службе «ПриватБанка, отвечая на запрос источника, рассказал, что распоряжения о блокировке из-за неоплаченного штрафа поступают в банк от Государственной исполнительной службы автоматически — через специальную систему. Если в распоряжении не указано, какой именно счет и на какую сумму блокировать, банк вынужден заблокировать сразу все. Срок снятия блокировки 1-3 рабочих дня после поступления соответствующего запроса.

Как отмечает AIN, до октября 2019 года, когда действовала старая процедура (тогда между банком и ГИС велась бумажная переписка), разблокировка занимала несколько недель, и в некоторых банках Украины так происходит до сих пор.

Как предположили в комментариях к посту о ситуации на Facebook, проблемы с зачислением могли возникнуть из-за ошибки в оформлении платежа через «Приват24».

В «ПриватБанке» заявили, что сервис оплаты штрафов через «Приват24» работает без сбоев, и сведения об оплате сразу подтягиваются в системе МВД.

«Все штрафы, оплаченные в «Приват24» автоматически попадают в базу данных МВД. Вовремя оплаченный штраф фиксируется как оплаченный сразу. Если штраф попал в ГИС, значит он не был оплачен своевременно, — пояснил пресс-секретарь «ПриватБанк» Олег Серга У ГИС другая процедура — они не запрашивают данные об оплате. Кроме того, при исполнительном производстве к сумме штрафа добавляется оплата взыскания».

В monobank заблокировали только сумму задолженности. Распоряжения от ГИС — как о блокировке, так и разблокировке — monobank получает через специальный API исполнительной службы, что позволяет реагировать в кратчайшие сроки.

С особенностями законодательства, регулирующими принудительное взыскание задолженности, и оценкой действий банков можно ознакомиться из комментариев юристов, опрошенных редактором AIN.

Валерий Притуляк, частный исполнитель Исполнительного округа Одесской области, к.ю.н., доцент кафедры Гражданского процесса НУ «Одесская юридическая академия»

На самом деле арестовать и списать деньги со счета человека в стране не так-то и просто. И исполнители, выполняющие решения судов и иные постановления о привлечении к административной ответственности, по закону, в первую очередь, обращают взыскание на деньги должника, находящиеся на его счетах.

В постановлении об аресте счетов исполнитель обязательно указывает, в каком размере он блокирует денежные средства человека (в случае Антона Ткачева как раз имеется нарушение со стороны «ПриватБанка» по блокировке всех денег на счету, а не той суммы, которую указал исполнитель) и обязательно указывает, что арест не должен накладываться на защищенные (зарплатные, пенсионные) счета.

Это постановление он и отправляет в банк. С «ПриватБанком» и monobank у исполнителя действует электронный документооборот — т.е. постановления при подписании ЕЦП исполнителем в тот же день попадает в банк.

К сожалению, с остальными банками обмен документами осуществляется в письменной форме (что увеличивает в среднем срок получения постановления об аресте/снятии ареста 7-10 дней).

Относительно возможности оплаты штрафа со счета, который арестован, по закону исполнитель после ареста денег самостоятельно изымает со счета человека необходимую сумму, после чего снимает все аресты и закрывает дело. Если человек не хочет дожидаться изъятия денег с его счета, то может оплатить штраф «свободными» от ареста средствами или наличными в любом отделении банка (но для этого нужно знать реквизиты исполнительной службы).

В то же время, еще одна проблема заключается в том, что Антону заблокировали больше денег, чем возможно бы понадобилось для погашения долга, так как система ареста счетов в Украине находится на уровне каменного века. На данный момент в профессиональном обществе исполнителей совместно с Министерством Юстиции Украины ведется работа по внедрению автоматического электронного ареста счетов исключительно в пределах суммы долга. Это позволит избежать таких негативных последствий, с которыми столкнулся Антон.

Евгений Чуприна, ассоциированный советник Intecracy Lawyers

К сожалению, такая ситуация имеет место быть в наших с вами реалиях. Деятельность Банка в данной ситуации регулируется Постановлением НБУ № 22 от 21.01.2004 года. Так, согласно Раздела 9 указанного Постановления, банк обязан выполнить арест средств, хранящихся на счете клиента, основываясь на постановлении об аресте средств государственного исполнителя/частного исполнителя, судебным решением или постановлением следственного судьи, суда, постановлений при осуществлении уголовного производства.

Арест может быть наложен на все средства, имеющиеся на всех счетах клиента банка, без указания конкретной суммы, или на сумму, которая конкретно определена в постановлении об аресте средств.

Если на счету есть средства в сумме, определенной документом об аресте средств, то банк арестовывает их на этом счете и продолжает выполнение операций по счету клиента. Если на счету клиента нет или недостаточно средств, то банк арестовывает все имеющиеся деньги на этом счете, и не позднее следующего рабочего дня письменно уведомляет орган/исполнительную службу, который прислал документ об аресте средств, о том, что на счете отсутствуют или недостаточно средств для его выполнения.

Во время действия документа об аресте средств банк в течение операционного дня останавливает все расходные операции по счету клиента — до тех пор, пока клиент не обеспечит сумму штрафа или не поступят предусмотренные законодательством документы о снятии ареста с денежных средств.

Как видно из анализа законодательства, у банков нет требования блокировать все счета или все средства на счете, а только ту часть, которую необходимо погасить согласно постановления об аресте средств. С другой стороны, как это видно из разъяснения «ПриватБанка», у них нет технической возможности блокировать только “нужную” сумму. Им гораздо проще заблокировать весь ваш счет, а вы уже потом разбирайтесь. А кто сказал, что должно быть удобно?

Источник: AIN