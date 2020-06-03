МВД выпустило собственное мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет проверить наличие штрафа, оплатить его и подписаться на получение уведомлений о новых нарушениях





С запуском системы автоматической фиксации нарушений ПДД вопрос своевременной уплаты штрафов стал еще более актуальным, так как позволяет получить 50% скидку при условии оплаты штрафа в течение первых 10 дней после вынесения постановления о нарушении. На данный момент существует несколько способов быстро проверить наличие нарушения и оплатить штраф, однако в МВД решили также выпустить собственное мобильное приложение «Штрафы ПДД» / «Штрафи ПДР».

Государственное мобильное приложение «Штрафы ПДД» позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», — отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получать уведомления о штрафах для транспортного средства.

Загрузить мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно по следующей ссылке для Android, а вот версия для iOS станет доступной в ближайшее время. Разработан также telegram-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot, с помощью которого также можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, что ранее МВД запустило сайт для быстрой проверки нарушений ПДД, а также совместно с разработчиками «Штрафы UA» обновили приложение, в котором можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД и убедиться в их погашении.

Источник: МВД Украины