В Приват24 появилась функция автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





ПриватБанк добавил в сервис «Приват24» новую функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года. “Штрафной” сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 и мобильном банкинге Privat24 для Android и iOS.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел “Платежи” — “Штрафы за нарушения ПДД”. В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе “Платежи” через поиск получателя “Штрафы за нарушения ПДД”.

При наличии штрафа Приват24 автоматически подтянет информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа. Оплатить штраф можно с помощью любой карты, привязанный к Приват24.

Напомним, что неделю назад МВД выпустило собственное мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет проверить наличие штрафа, оплатить его и подписаться на получение уведомлений о новых нарушениях.

Источник: ПриватБанк