Вслед за «ПриватБанком» и monobank добавил push-уведомления о штрафах за нарушение ПДД — с быстрой оплатой без комиссии в счет кредитных средств

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Следуя примеру «ПриватБанка», который буквально вчера добавил в сервис «Приват24» функцию автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД, разработчики популярного платежного приложения monobank реализовали аналогичную функциональность для своих клиентов. Теперь автовладельцы из числа клиентов monobank смогут моментально узнавать из приложения о штрафах, оформленных системой фотовидеофиксации нарушений ПДД (напомним, ее запустили 1 июня) благодаря автоматическим push-уведомлениям. Разработчики электронными письмами на почту проинформировали о новой возможности всех клиентов, которые совершали покупки из категории «Авто и АЗС».

Как пояснил в своем канале Telegram сооснователь monobank Олег Гороховский, соответствущая информация о постановлениях по нарушениям, зафиксированным системой, подтягивается из базы МВД по ИНН владельца авто. Если тому или иному клиенту monobank выписывается постановление, приложение мгновенно сигнализирует об этом событии соответствующим уведомлением. Одновременно копия письма отправляется на указанный при регистрации адрес электронной почты.

После получения уведомления клиент сможет оплатить штраф в одно касание через приложение без комиссии даже в счет кредитных средств.

Неделю назад МВД выпустило собственное мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет проверить наличие штрафа, оплатить его и подписаться на получение уведомлений о новых нарушениях.

Источник: сооснователь monobank Олег Гороховский