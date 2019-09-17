Oppo представила быструю беспроводную зарядку VOOC Flash Charge мощностью 30 Вт, а также показала в действии новое поколение проводной SuperVOOC 4.0 мощностью 65 Вт





Быстрая зарядка привлекает потребителей, поэтому неудивительно, что производители смартфонов активно работают в направлении повышения мощности своих технологий быстрой зарядки. Не так давно Xiaomi анонсировала сверхбыструю беспроводную зарядку Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт, поддержку которую получит грядущий улучшенный флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G; параллельно разрабатывается 100-ваттная проводная Super Charge Turbo и улучшенная Mi Charge Turbo на 40 Вт. Но и конкуренты тоже не дремлют. Еще в июне Vivo представила сверхбыструю зарядку Super FlashCharge мощностью 120 Вт, а сейчас сестринская Oppo, которая недавно вышла на украинский рынок, рассказала о своих достижениях в этом направлении.

На специальном мероприятии Oppo показала быструю беспроводную зарядку VOOC Flash Charge. Пиковая мощность у VOOC Flash Charge такая же, как у конкурирующей Super Charge Turbo, то есть 30 Вт — при напряжении 20 В и силе тока 1,5 А. Такая зарядка способна полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА•ч за 80 минут. Напомним, что Xiaomi, анонсируя Super Charge Turbo, обещала полную зарядку аккумулятора аналогичной емкости за 69 минут. Впрочем, удивляться здесь нечему — производителю указывают пиковое значение мощности, тогда как в процессе мощность может меняться, отсюда и разница по реальному времени. Технология VOOC Flash Charge также поддерживает режимы меньшей мощности: 10 и 5 Вт. На презентации представители Oppo отдельно отметили, что температура основного контроллера в процессе не превышает 40 градусов, а сама технология имеет пять средств защиты.

Президент и основатель Хуан Чжан пообещал, что технология VOOC Flash Charge вскоре появится в серийном смартфоне, но не конкретизировал ни модель, ни сроки ее выпуска.

В рамках мероприятия Oppo также продемонстрировала в действии новое поколение фирменной проводной зарядки SuperVOOC 4.0 мощностью 65 Вт. Она позволяет полностью зарядить аккумуляторную батарею смартфона емкостью 4000 мА·ч всего за 29 минут. Для сравнения, при использовании предыдущего поколения зарядки SuperVOOC 3.0 мощностью 50 Вт (10 В при 5 А) аккумулятор емкостью 3400 мА·ч заряжался за 35 минут.

К слову, SuperVOOC 4.0 обратно совместим со всеми предыдущими версиями, включая SuperVOOC 3.0, так что можно будет без проблем использовать фирменное ЗУ для зарядки старых смартфонов.

OPPO Reno Ace 65w！

30min 100% 4000mAh pic.twitter.com/5WRBM33N0W — Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2019

Oppo добавляет, что оптимизированный алгоритм VFC помогает сократить время зарядки на этапе зарядки последних 10%. Технология также отличается пониженным внутренним сопротивлением и уменьшенным тепловыделением благодаря эффективному адаптеру и усовершенствованной конструкции батареи. Напомним, Oppo использует два аккумулятора меньшей емкости вместо одного более емкого. Также в VOOC 4.0 реализован алгоритм автоматической регулировки температуры, предотвращающий перегрев если играть на смартфоне в игре, когда он заряжается.

Для демонстрации возможностей SuperVOOC 4.0 на презентации использовали пока еще неанонсированный смартфон Reno Ace. Именно эта модель первой получит поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 4.0, ее выход ожидается в октябре.

Источник: Gizmochina (2)