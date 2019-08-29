Бренд OPPO начинает продажи своих смартфонов в Украине

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Компания OPPO начинает официальные продажи своих смартфонов в Украине. Первой на украинский рынок выйдет бюджетная модель OPPO A5s, её продажи начнутся в местных магазинах с 30 августа по цене 4499 грн.

Смартфон OPPO A5s оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек и небольшим каплеобразным вырезом. Устройство также несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek MT6765 (Helio P35), 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели расположен двойной модуль камеры, который включает сенсоры с разрешением 13 и 2 Мп. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Ёмкость встроенной батареи составляет 4230 мАч. Для подзарядки батареи служит порт microUSB. Также в наличии имеется 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников.

OPPO — китайский производитель смартфонов, который был основан в 2004 году. Он входит в группу BBK, которая также управляет брендами OnePlus и Vivo. OPPO — второй производитель смартфонов в Китае по количеству проданных устройств за прошлый год. Кроме Китая устройства компании продаются в более чем 40 странах мира, ими пользуются около 200 млн людей, говорят в пресс-службе.

В июне в Украине запустился другой бренд смартфонов из группы BBK — Vivo. Сейчас в стране официально продается пять его моделей.

Источник: AIN