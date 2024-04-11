OPPO Reno11 F 5G с SoC Dimensity 7050 и «безрамочным» дисплеем вышел в Украине по цене 18 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина представила в Украине новый смартфон OPPO Reno11 F 5G. Это устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2412×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1100 нит. Экран имеет тонкие рамки (1,47 мм) и занимает 93,4% поверхности фронтальной панели.

Смартфон OPPO Reno11 F 5G получил чипсет MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS3.1. Поддерживается возможность установки карты памяти. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой технологии быстрой зарядки SUPERVOOC Flash Charging мощностью 67 Вт. Соответствующее комплектное зарядное устройство может зарядить смартфон до 30% за 10 минут, а до 100% ─ за 48 минут. Смартфон работает под управлением ColorOS 14.

Новинка имеет тройную камеру на задней панели. Главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора OV64B и объектива с углом обзора 81° и диафрагмой f/1.7. Пользователям также доступны 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (f/2.2, угол обзора 112°) и 2-мегапиксельный макро модуль (f/2.4, угол обзора 89°). Фронтальная камера содержит 32-мегапиксельный сенсор.

Корпус OPPO Reno11 F 5G обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Устройство имеет размеры 161,6х74,7х7,54 мм и вес 177 г. Производитель обращает внимание на дизайн новинки. В цвете Океанический Голубой (Ocean Blue) смартфон имеет дизайн с магнитными частицами (Magnetic Particle Design) с мерцающими волнами и стеклянной поверхностью. В цвете Пальмовый Зеленый (Palm Green) задняя крышка смартфона сочетает изумрудные и глубокие зеленые тона с едва заметными блестками. В то же время кольцо Sunshine Ring отражает свет.

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В Украине новый смартфон OPPO Reno11 F 5G можно приобрести по цене 17 999 грн. На период старта продаж с 12.04.2024 до 21.04.2024 ОРРО предлагает кэшбэк 2000 грн на подарки.