Опубликовано первое в мире видео из открытого космоса поблизости МКС с охватом 360 градусов

Экипаж Международной космической станции провёл съёмку первого в мире видео в открытом космосе с охватом 360 градусов. В видеоролике показаны российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, которые находятся за пределами МКС и запускают 5 нано-спутников.

Съёмка видео проводилась во время 7,5-часового выхода в открытый космос в августе этого года. Помимо запуска спутников они также выполняли ремонтные работы. Финальный ролик имеет длительность лишь 3,5 минуты. Благодаря охвату в 360 градусов он позволяет увидеть самих космонавтов, внешний корпус МКС, планету Земля и запускаемые спутники («Танюша» и «TS530-Зеркало»). В самом конце видео ускоряется и показывает полёт МКС на орбите Земли.

Видео подготовлено российским космическим агентством «Роскосмос», производителем космических аппаратов «Энергия» и ресурсом RT. Не уточняется, какая именно камера использовалась для съёмки видео.

Источник: The Verge