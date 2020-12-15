Опубликованы фотографии и характеристики смартфона OnePlus 9

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Несмотря на то, что смартфон OnePlus 9 появится не ранее весны следующего года, в сети уже появляются утечки, которые позволяют ознакомиться с дизайном и техническими характеристиками этого устройства.

Так, ресурс PhoneArena опубликовал фотографии предполагаемого прототипа смартфона OnePlus 9, а также скриншоты экрана с этого смартфона. Судя по изображениям, модель OnePlus 9 содержит 6,55-дюймовый плоский дисплей с отверстием для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Сообщается, что используемая панель обладает разрешением 2400х1080 точек и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Аппарат содержит флагманский процессор Snapdragon 888 и поддерживает связь 5G.

Блок основной камеры размещён в верхнем левом углу задней панели. Он включает два крупных объектива и один небольшой модуль. Также на блоке камер можно рассмотреть надпись Ultrashot. Ранее этот бренд не использовался в камерах предыдущих моделей. Характеристики камер пока не раскрываются. Можно предположить, что крупные объективы используются для широкоугольного и сверхширокоугольного модулей, а третий объектив представляет собой макро модуль или сенсор глубины сцены.

Согласно имеющейся информации, смартфон OnePlus 9 получит 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти и батарею ёмкостью 4500 мАч. Вероятно, будут доступны и другие конфигурации памяти. В качестве операционной системы будет использоваться Android 11 с фирменной оболочкой Oxygen OS.

Источник: The Verge