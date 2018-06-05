Опубликованы изображения смартфона BlackBerry Key2 с физической клавиатурой и двойной камерой
Как ожидается, на этой неделе состоится презентация нового смартфона BlackBerry. Благодаря стараниям известного инсайдера Эвана Блесса ещё до презентации новинки мы можем ознакомиться с изображениями устройства BlackBerry Key2.
Судя по изображению, BlackBerry Key2 выглядит как доработанная версия Key One. Она содержит элементы чёрного и серого цвета. В устройстве используется аппаратная клавиатура. На задней панели можно рассмотреть двойную камеру.
BlackBerry Key2 pic.twitter.com/4YMZ2hxUYP
— Evan Blass (@evleaks) 4 июня 2018 г.
Оригинальная модель Key One была оснащена дисплеем диагональю 4,5 дюйма и процессором Snapdragon 625. По слухам, версия BlackBerry Key2 сохранит 4,5-дюймовый дисплей, но получит более производительный процессор Snapdragon 660. Более подробные сведения о характеристиках аппарата пока не сообщаются.
Как ожидается, официальная презентация смартфона BlackBerry Key2 состоится 7 июня.
Источник: The Verge