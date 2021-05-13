Организаторы рассказали, как пройдёт полностью виртуальная выставка E3 2021 – экспозиции будут бесплатными с доступом через сайт или приложение

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Как сообщалось ранее, выставка E3 2021 будет проходить в полностью цифровом формате. И вот, за месяц до этого мероприятия, организаторы рассказали об особенностях его проведения в этом году.

Заинтересованные люди смогут просматривать контент с выставки E3 2021 через онлайн-портал и специальное приложение. Это будут ключевые центры на протяжении всего шоу. Здесь зрители найдут виртуальные «кабины», организованные мероприятия, видеоконференциями. Также будут доступны возможности по созданию профилей и аватаров, общения на онлайн-форумах и др. Онлайн-портал, созданный Game Cloud Network, HCL Technologies Ltd и Revyrie Inc., станет местом проведения всех мероприятий E3. Доступ будет бесплатным.

Регистрация на сайте E3 откроется в конце мая. В понедельник 7 июня начнётся неделя доступа к мультимедиа, ориентированная на представителей СМИ. Общий доступ будет запущен в субботу 12 июня – первый день трансляции Е3. При этом на публичной версии портала можно будет увидеть выступления издателей, разработчиков, получить доступ к специальным разделам:

Стенды участников – здесь будут проводиться специальные события, включая анонсы игр, публикацию видео и статей.

Lounge-зоны – онлайн-площадки для взаимодействия всех участников выставки.

Форумы – специальные доски для обсуждения показанного на выставке.

Таблицы лидеров – специальные игровые элементы, которые можно собирать и отображать, побуждая фанатов взаимодействовать как можно большим количеством способов.

Профиль – все участники могут создавать и настраивать свои собственные уникальные профили на портале и в приложении.

Среди интерактивных элементов на сайте E3 будут, например, опросы участников. Их интегрируют при помощи Hovercast.

Выставка E3 2021 будет проходить до 15 июня.

Источник: e3expo