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OSIRIS-REx отлетел от астероида Бенну и направился к Земле — станция доставит образцы собранного вещества в 2023 году

OSIRIS-REx отлетел от астероида Бенну и направился к Земле — станция доставит образцы собранного вещества в 2023 году

OSIRIS-REx отлетел от астероида Бенну и направился к Земле — станция доставит образцы собранного вещества в 2023 году


Межпланетная станция NASA OSIRIS-REx, которая с конца 2018 года изучала астероид Бенну, успешно совершила отлетный маневр и начала обратный перелет к Земле, сообщается в пресс-релизе NASA.

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в космос при помощи ракеты-носителя Atlas V в сентябре 2016 года с миссией по доставке грунта с околоземного астероида (101955) Бенну. Станция достигла астероида в декабре 2018 года и с тех пор сделала немало открытий, включая обнаружение признаков воды. 20 октября 2020 года OSIRIS-REx провел забор грунта с Бенну из северного полушария астероида. Несмотря на утерю части грунта, общая масса собранного вещества составила около 400 граммов при целевом минимуме в 60 грамм.

10 мая 2021 года OSIRIS-REx отлетел от астероида — он включил свои ионные двигатели на 7 минут и вышел на траекторию обратного перелета к Земле. В NASA отлетный маневр назвали самым важным с момента прибытия к Бенну в 2018 году. Этот импульс позволил станции оттолкнуть от астероида со скоростью 600 миль в час (почти 1000 километров в час) и отправил ее в 2,5-летний круиз к Земле. Ожидается, что капсула совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года, после чего ее доставят в лабораторию, где вскроют и детально изучат.

  • OSIRIS-REx является третьим по счету космическим аппаратом, предназначенным для получения образцов грунта с астероидов и их последующей доставки на Землю.
  • (101955) Бенну — 500-метровый околоземный астероид алмазной формы из группы Аполлонов, который был открыт в 2013 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии. Он имеет среднюю плотность около 1190 кг/м3, принадлежит к углеродным астероидам спектрального класса В.
  • Подобные астероиды содержат исходный строительный материал, из которого формировалась Солнечная система. Ученые рассчитывают, что эта миссия позволит пролить свет на роль астероидов в процессе зарождения жизни на Земле. По одной из версий, жизнь на молодой Земле зародилась, поскольку астероиды занесли на нее органические соединения и воду.
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