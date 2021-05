OSIRIS-REx отлетел от астероида Бенну и направился к Земле — станция доставит образцы собранного вещества в 2023 году

Межпланетная станция NASA OSIRIS-REx, которая с конца 2018 года изучала астероид Бенну, успешно совершила отлетный маневр и начала обратный перелет к Земле, сообщается в пресс-релизе NASA.

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в космос при помощи ракеты-носителя Atlas V в сентябре 2016 года с миссией по доставке грунта с околоземного астероида (101955) Бенну. Станция достигла астероида в декабре 2018 года и с тех пор сделала немало открытий, включая обнаружение признаков воды. 20 октября 2020 года OSIRIS-REx провел забор грунта с Бенну из северного полушария астероида. Несмотря на утерю части грунта, общая масса собранного вещества составила около 400 граммов при целевом минимуме в 60 грамм.

We’ve studied Bennu from orbit, and now we're getting ready to dig in, literally. A sample of this primordial rock is now on its way to Earth, where we will analyze it to learn about the origins of our solar system and life on Earth. https://t.co/6zGB6c4lMU #ToBennuAndBack pic.twitter.com/hdajX8ehTr

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) May 10, 2021