Зомби-спутник NASA выдал мощный сигнал после 60 лет молчания

В прошлом году астрономы зафиксировали таинственный, мощный всплеск радиоволн из нашей галактики. По мнению астрономов, источником радиоволн оказался выведенный из строя более 60 лет назад спутник NASA Relay 2.

Relay 2 был запущен в 1964 году и выведен из строя в 1967 году после отказа двух бортовых транспондеров. Почти через 60 лет, в июне 2024 года, Relay 2 неожиданно выдал невероятно мощный радиоимпульс. Однако астрономы не знают точно, почему именно это произошло.

Импульс длился около 30 наносекунд, что не соответствует ни одной из систем выведенного из строя спутника. По мнению ученого из Института радиоастрономии Университета Кертина в Австралии Кленси Джеймса и его коллег, вызвать этот сигнал могло либо столкновение спутника с небольшим метеоритом, либо накопление электричества.

Исследователи обнаружили необычный импульс, сканируя небо на предмет радиоимпульсов с помощью Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) — радиотелескопа в Западной Австралии, состоящего из 36 одинаковых антенн-тарелок.

Радиоимпульсы представляют собой интенсивные выбросы радиоволн, способные почти мгновенно высвободить количество энергии, которое наше Солнце вырабатывает за несколько дней. Обычно подобные радиоимпульсы поступают от далеких галактик. Однако перехваченный сигнал поступал из нашей галактики. Источник импульса находился настолько близко к Земле, что радиотелескоп ASKAP не сразу смог на нем сфокусироваться.

Кленси Джеймс отметил, что сначала астрономы очень волновались, поскольку думали, что зафиксировали сигнал, вероятно, от какого-то нового пульсара, однако исследовав происхождение сигнала убедились, что он мог поступить только от старого спутника NASA Relay 2. Астрономы исключили вероятность того, что импульс мог поступать от бортовых систем спутника.

В связи с этим ученые предложили две альтернативные версии. По их словам, в спутник мог врезаться микрометеорит. В результате удара могли образоваться облака плазмы, способные увеличить проводимость космической среды или создать электрическое поле на поверхности спутника. Однако наиболее вероятной является версия возникновения электростатического разряда, в результате которого между двумя прилегающими поверхностями или материалами на космическом аппарате, имеющими разные электрические заряды, возникает внезапный поток электрического тока.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Как очень ранний космический аппарат, Relay 2 мог быть построен из материалов, способных удерживать больший заряд и, следовательно, производить более сильные электростатические разряды, вызывающие мощные радиочастотные импульсы», — объясняют исследователи.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: LiveScience