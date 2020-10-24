NASA: OSIRIS-REx собрал значительное количество вещества с околоземного астероида Бенну





В ночь на 24 октября NASA провело внеочередную пресс-конференцию, чтобы предоставить обновление по межпланетной станции OSIRIS-REx и первой операции забора пробы грунта с околоземного астероида Бенну. После внимательного рассмотрения снимков головки пробоотборника TAGSAM, сделанных камерой SamCam, команда миссии заключила, что операция более чем удалась — собранного вещества оказалось даже больше, чем планировалось собрать. Об этом сообщается на сайтах NASA и миссии OSIRIS-REx.

Напомним, цель заключалась в том, чтобы собрать не меньше 60 грамм вещества. Сравнив снимки головки пробоотборника TAGSAM до и после осуществления операции забора образцов, и команда миссии обнаружила, что она под завязку заполнена частицами астероида. Также они заметили, что некоторые из этих частиц медленно высыпаются наружу. Исследователи предполагают, что частицы покидают головку пробоотборника через небольшие щели в местах, где более крупные породы заклинили крышку затвора.

24 октября станция должна была совершить поворот вокруг собственной оси, чтобы определить массу собранного с Бенну вещества. Но снимки показали, что любое перемещение космического корабля и инструмента TAGSAM может привести к потере образца. В связи с этим команда приняла решение отказаться от маневра и не делать резких движений. Аппарат продолжит удаляться от астероида с прежней скоростью 40 сантиметров в секунду.

The mission has canceled tomorrow’s Sample Mass Measurement to protect the sample and is now on course to stow the sample as soon as possible. The spacecraft remains in good health and the mission is confident that the spacecraft has collected more than 60 grams of material. pic.twitter.com/hABL4n3JYN — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 23, 2020

Сейчас команда миссии полностью сконцентрирована на сохранении и перемещении собранных образцов в возвращаемую капсулу. По плану, OSIRIS-REx должен будет покинуть орбиту вокруг Бенну в середине 2021 года и доставить капсулу с грунтом к Земле 24 сентября 2023 года. Только тогда станет известна точная масса собранного вещества.

Сообщается, что операция по забору проб выполнялась в оптимальных условиях — головка пробоотборника TAGSAM была заподлицо с поверхностью астероида Бенну в момент контакта и обдувания рабочей области потоком азота для забора с поверхности пыли и фрагментов породы. Более того, инструмент даже проник на несколько сантиметров вглубь поверхности астероида. Все данные на данный момент указывают, что масса собранного веществе сильно превышает целевые 60 грамм. Сама станции OSIRIS-REx находится в хорошем состоянии, и команда миссии в ближайшее время утвердит график и процедуру помещения собранных образцов в капсулу.