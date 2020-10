NASA: OSIRIS-REx собрал значительное количество вещества с околоземного астероида Бенну

В ночь на 24 октября NASA провело внеочередную пресс-конференцию, чтобы предоставить обновление по межпланетной станции OSIRIS-REx и первой операции забора пробы грунта с околоземного астероида Бенну. После внимательного рассмотрения снимков головки пробоотборника TAGSAM, сделанных камерой SamCam, команда миссии заключила, что операция более чем удалась — собранного вещества оказалось даже больше, чем планировалось собрать. Об этом сообщается на сайтах NASA и миссии OSIRIS-REx.

Напомним, цель заключалась в том, чтобы собрать не меньше 60 грамм вещества. Сравнив снимки головки пробоотборника TAGSAM до и после осуществления операции забора образцов, и команда миссии обнаружила, что она под завязку заполнена частицами астероида. Также они заметили, что некоторые из этих частиц медленно высыпаются наружу. Исследователи предполагают, что частицы покидают головку пробоотборника через небольшие щели в местах, где более крупные породы заклинили крышку затвора.

24 октября станция должна была совершить поворот вокруг собственной оси, чтобы определить массу собранного с Бенну вещества. Но снимки показали, что любое перемещение космического корабля и инструмента TAGSAM может привести к потере образца. В связи с этим команда приняла решение отказаться от маневра и не делать резких движений. Аппарат продолжит удаляться от астероида с прежней скоростью 40 сантиметров в секунду.

The mission has canceled tomorrow’s Sample Mass Measurement to protect the sample and is now on course to stow the sample as soon as possible. The spacecraft remains in good health and the mission is confident that the spacecraft has collected more than 60 grams of material. pic.twitter.com/hABL4n3JYN

