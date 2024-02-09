«Оскар» впервые с 2001 года добавляет новую номинацию — за лучший кастинг

Новая категория, за которую очень долго агитировали, будет представлена во время 98-й церемонии вручения главной кинопремии мира, которая будет отмечать фильмы 2025 года.

Как сообщает Indie Wire, 8 февраля Совет руководителей Академии кинематографических искусств и наук объявил, что церемония вручения премии «Оскар» получит новую номинацию — за достижения в кастинге. Последний раз перечень обновляли в 2001 году, добавив награду за лучший полнометражный анимационный фильм.

Впервые о награде за кастинг задумались после премьеры документального фильма «Casting By» в 2012 году, который подчеркнул важность кастинг-режиссеров в процессе создания фильма и предложил, чтобы их работа была признана Академией. Вскоре, в июле 2013 года, Академия создала собственный отдел кастинг-директоров, который сейчас насчитывает почти 160 членов. В 2016 году одного из главных героев «Casting By» кастинг-директора Линна Сталмастера отметили на премии Governors Awards, что дало ему звание первого человека, получившего «Оскар» за кастинг.

«Режиссеры кастинга играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере того, как Академия развивается, мы с гордостью добавляем кастинг к дисциплинам, которые мы признаем и ценим», — сказали генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг в заявлении для прессы. «Мы поздравляем наших членов отдела кастинг-директоров с этой захватывающей вехой и благодарим за их преданность и усердие в течение этого процесса».

Правила участия в категории и голосования обнародуют в апреле 2025 года вместе с полными правилами 98-й церемонии вручения «Оскара».

Между тем нынешняя 96-я церемония вручения премии состоится 11 марта 2024 года в час ночи. На победу претендуют 321 полнометражный фильм, из которых 265 квалифицировались в категорию «Лучший фильм». Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» номинирован в категории «Лучший международный полнометражный фильм».