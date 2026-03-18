В "Мумия 4" сделают акцент на практических эффектах: "Цель — максимальная реалистичность"

Режиссеры фильма «Мумия 4» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет подтвердили планы акцентировать в фильме на практических эффектах и почти отказаться от CGI.
Об этом дуэт, известный как Radio Silence, рассказал во время конференции, посвященной фильму «Я иду искать 2». «Мумия 4» станет их следующей работой и предварительно запланирована к релизу на 19 мая 2028 года.
Главная новость: во франшизу возвращаются Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые официально подписали контракт и снова сыграют Рика и Эвелин. Сценарий к «Мумия 4» написал Дэвид Коггшолл, но сюжет точно неизвестен. Единственный намек — фильм будет игнорировать третью часть, в которой Вайс заменила в женской роли Мария Белло.
Режиссеры «Мумия 4» назвали условие, при котором Фрейзер и Вайс согласились вернуться во франшизу
Что касается визуальной составляющей, то здесь режиссеры планируют сосредоточиться преимущественно на практических эффектах: чтобы фильм выглядел реалистично.
«Можно с уверенностью сказать, что это и является нашей целью», — сказал Джиллетт в ответ на вопрос об использовании практических эффектов вместо компьютерной графики. «Вернуться на территорию «В поисках утраченного ковчега». Очевидно, что будут большие грандиозные сцены, которые потребуют графики, но наша цель — поставить себя, съемочную группу и актеров в максимально реальную ситуацию».
Первая «Мумия» в серии фильмов с Фрейзером и Вайс вышла в 1999 году под руководством Стивена Соммерса. Несмотря на неоднозначные отзывы, проект имел коммерческий успех с более чем $420 млн заработков по всему миру и породил два продолжения: «Мумия возвращается» 2001 года, которое также собрало более $400 млн, и «Мумия: Гробница Императора Драконов» в 2008 году со скромными $175 млн.
Интересно, что второй фильм подвергся критике как раз за графику: в том, что касается изображения Царя скорпионов в исполнении Дуэйна Джонсона. Так что заявление режиссеров о практических эффектах можно воспринимать как хорошую новость.
Сериал «Светлячок» / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс
