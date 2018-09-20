Основанный украинцем сервис для хостинга IT-проектов GitLab привлек $100 млн инвестиций и получил оценку в $1,1 млрд

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сервис хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitLab, выступающий главным конкурентом более знаменитого GitHub, который сейчас пребывает в процессе перехода под крыло Microsoft, был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи. На этой неделе стало известно, что GitLab, закрыв очередной раунд финансирования (D), привлек дополнительные $100 млн инвестиций и стал «единорогом» – оценка рыночной стоимости компании превысила $1 млрд (она составила $1,1 млрд).

Раунд финансирования D возглавил фонд Iconiq Capital. Кроме того, в нем поучаствовали текущие акционеры GitLab, включая Khosla Ventures и фонд GV, принадлежащий Alphabet.

Общая сумма инвестиций в GitLab с учетом нового раунда составляет $145 млн.

Полученные инвестиции компания планирует направить на разработку универсальной платформы, которая удовлетворит все потребности разработчиков, избавив от необходимости интегрировать множество различных сервисов вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck. Кроме того, инвестиции помогут GitLab подготовиться к IPO, которое намечено на 2020 год.

Остается добавить, что сейчас в штате компании работают около 350 сотрудников, а среди ее клиентов такие именитые структуры, как Intel, Alibaba Group и Nasdaq.

Источник: VentureBeat и AIN