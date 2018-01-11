Основатель порностартапа Fantasy Market провел ICO минимум на $4,4 млн и исчез

В последнее время появляется все больше стартапов, зачастую это именно технологические проекты из разных областей, которые для выхода на рынок используют ICO. И здесь надо быть особенно внимательным, поскольку эта форма привлечения инвестиций – достаточно рискованное и весьма сомнительное предприятие. Подтверждением тому может служить ситуация со стартапом Fantasy Market, который якобы хотел сделать сервис трансляции порно, где для оплаты будет использоваться собственная криптовалюта – токены FMtoken, если быть точным. Сейчас уже понятно, что никакого сервиса точно не будет и еще неизвестно, смогут ли инвесторы вернуть свои кровные.

Как сообщает NYPost, четыре инвестора, вложившихся в Fantasy Market, заявили о том, что CEO стартапа Джонатан Лукас таинственным образом исчез, прихватив с собой деньги, собранные в рамках IСO.

Само ICO Fantasy Market проходило с сентября по декабрь 2017 года. Основатель проекта рассчитывал привлечь таким образом до $25 млн. Такая сумма была указана в технической документации – инвестиционном плане стартапа.

Неясно, насколько близко Лукасу удалось подобраться к заветной цели в $25 млн. В ноябре прошлого года он публично говорил о сумме в более $2 млн. хотя еще раньше в закрытых чатах звучала цифра в $4,4 млн.

Инвесторы уже обвинили основателя Fantasy Market в мошенничестве и потребовали вернуть деньги, но поскольку в большинстве стран криптовалюты и ICO пока находятся вне правового поля, положение сильно затруднено. К слову, сам Лукас ранее заявлял, что не занимается скамом, иначе бы он «не стал бы использовать свое настоящее имя в проекте».

Справедливости ради отметим, что одному из инвесторов удалось вернуть деньги, пригрозив полицией и ФБР. Но он сетует, что получил сумму в эфирах по сентябрьскому курсу, тогда как сейчас криптовалюта стоит втрое дороже.

Другой инвестор предположил, что Лукас мог использовать деньги инвесторов для торговли криптовалютами. На официальном сайте проекта говорится, что средства инвесторам вернут в течение трех-пяти дней.

Источник: NYPost