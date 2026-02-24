banner
От Multics до PDP-11 Unix: в интернете запустили онлайн-экспозицию из 28 редких ОС

Interim Computer Museum совместно с SDF.org открыли онлайн-доступ к 28 классическим компьютерным операционным системам. Теперь это не скриншоты и не статические макеты, а полноценные рабочие инстансы исторических ОС — с возможностью подключиться и поработать в них в реальном времени.


Проект объединяет эмуляторы, гибридные конфигурации и восстановленное оригинальное аппаратное обеспечение. Часть систем работает полностью в эмуляции, часть — частично на реальном оборудовании. Доступ осуществляется через портал connect.sdf.org с текстовым меню, где можно выбрать нужную машину. В отличие от академических инициатив с закрытыми средами, здесь исторические компьютеры подключены непосредственно к публичному интернету.

Среди самых интересных экспонатов — ОС Multics, разработанная в 1964 году MIT, General Electric и Bell Labs. Система работает на виртуализированном Honeywell 6180 — именно так, как в 1970-х. Multics ввела сегментированную память и динамическое связывание — архитектурные решения, которые непосредственно повлияли на Unix и все Unix-подобные ОС. Фактически речь идет о возможности увидеть истоки современной серверной инфраструктуры в действии.


Отдельный блок составляют три системы TOPS-20 для платформы PDP-10, которая обеспечивала работу значительной части раннего ARPANET. Пользователей встречает классический символ «@» в командной строке. TOPS-20 предлагала автодополнение команд и контексты каталогов задолго до того, как это стало стандартом в Unix-оболочках.

Среди самых мощных узлов можно увидеть CDC 6500 с системой NOS 1.3. Архитектуру создал Сеймур Крей еще до основания Cray Research. CDC 6500 использовал один основной процессор и десять периферийных, что стало ранним шагом к параллельным вычислениям — подходу, который и сегодня определяет развитие высокопроизводительных систем.

Также доступна PDP-11/70 по прозвищу MissPiggy с Version 7 Unix — базовым релизом, из которого выросло большинство последующих Unix-систем. Среда полностью интерактивна: можно войти, просмотреть каталоги и даже запускать терминальные программы, в том числе оригинальный шахматный движок.

Проект продолжает миссию SDF — сделать вычисления открытыми для экспериментов и одновременно сохранить программное наследие. Вместо музея за стеклом пользователь получает живой доступ к системам, сформировавшим фундамент современного ПО.

Источник: techspot

