Открылась регистрация на конкурс Google Europe Code Week 2018 с грантами до 8000 евро на обучение детей программированию и технологиям
По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 65% нынешних детей, когда вырастут, будут выполнять работу, которой пока не существует. Но какими бы не были эти профессии будущего, без знаний в области вычислительной техники и программирования там не обойтись. У Google есть немало образовательных инициатив в области IT, одна из них – Europe Code Week.
В рамках Europe Code Week компания предлагает гранты в размере до 8000 евро некоммерческим организациям и школам на финансирование образовательных инициатив, нацеленных на обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет программированию.
Как раз сейчас компания начала принимать заявки, регистрация закрывается 13 июля, так что затягивать уже некогда. Для участия требуется заполнить специальную форму на сайте конкурса.
В Google обращают внимание на то, что из-за длительности обработки гранты могут поступать после Europe Code Week, так что участники должны иметь финансовый запас для покрытия операционных расходов.
Для участия нужно соответствовать следующим критериям:
- Надо быть зарегистрированной некоммерческой организацией или школой (для школ могут требовать дополнительного юридического разрешения).
- Событие должно произойти или стартовать во время Europe Code Week, проходящего 6-21 октября 2018 года.
- Инициатива должна ориентироваться на студентов, которые являются новичками, и включать в себя как минимум 2 часа практических учебных мероприятий в области компьютерных наук.
- Финансирование не может использоваться исключительно для приобретения оборудования (планшеты, телефоны, робототехника и т.д.).
Кроме того, бенефициары автоматически соглашаются отчитываться о показателях результативности проектов.
Приоритет при распределении грантов будет предоставляться инициативам, которые:
- нацелены на углубленное и постоянное обучение;
- привлекают других партнеров и сотрудничают со школами, библиотеками и организациями в регионе;
- нацелены на представительниц прекрасного пола, меньшинства, социально-экономически незащищенные категории населения и студентов с особыми потребностями;
- охватывают более 500 студентов.
Для обсуждения деталей по проектах советуют обращаться по адресу europe-code-week@google.com.
Источник: Google Украина