Открылась регистрация на конкурс Google Europe Code Week 2018 с грантами до 8000 евро на обучение детей программированию и технологиям

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По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 65% нынешних детей, когда вырастут, будут выполнять работу, которой пока не существует. Но какими бы не были эти профессии будущего, без знаний в области вычислительной техники и программирования там не обойтись. У Google есть немало образовательных инициатив в области IT, одна из них – Europe Code Week.

В рамках Europe Code Week компания предлагает гранты в размере до 8000 евро некоммерческим организациям и школам на финансирование образовательных инициатив, нацеленных на обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет программированию.

Как раз сейчас компания начала принимать заявки, регистрация закрывается 13 июля, так что затягивать уже некогда. Для участия требуется заполнить специальную форму на сайте конкурса.

В Google обращают внимание на то, что из-за длительности обработки гранты могут поступать после Europe Code Week, так что участники должны иметь финансовый запас для покрытия операционных расходов.

Для участия нужно соответствовать следующим критериям:

Надо быть зарегистрированной некоммерческой организацией или школой (для школ могут требовать дополнительного юридического разрешения).

Событие должно произойти или стартовать во время Europe Code Week, проходящего 6-21 октября 2018 года.

Инициатива должна ориентироваться на студентов, которые являются новичками, и включать в себя как минимум 2 часа практических учебных мероприятий в области компьютерных наук.

Финансирование не может использоваться исключительно для приобретения оборудования (планшеты, телефоны, робототехника и т.д.).

Кроме того, бенефициары автоматически соглашаются отчитываться о показателях результативности проектов.

Приоритет при распределении грантов будет предоставляться инициативам, которые:

нацелены на углубленное и постоянное обучение;

привлекают других партнеров и сотрудничают со школами, библиотеками и организациями в регионе;

нацелены на представительниц прекрасного пола, меньшинства, социально-экономически незащищенные категории населения и студентов с особыми потребностями;

охватывают более 500 студентов.

Для обсуждения деталей по проектах советуют обращаться по адресу europe-code-week@google.com.

Источник: Google Украина