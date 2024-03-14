Новости WTF 14.03.2024 в 12:07 comment views icon

Отрывки из интервью шоумена Дона Лемона, разозлившего Илона Маска до разрыва сделки с X, кажутся приземленными

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Юрій Орос

Автор новостей

Отрывки из интервью шоумена Дона Лемона, разозлившего Илона Маска до разрыва сделки с X, кажутся приземленными

Ведущий шоу Дон Лемон заявил, что Илон Маск внезапно отменил его партнерство с X, потому что миллиардер был «разозлен» на него из-за недавнего «напряженного» интервью.

Хотя полное интервью выйдет в эфир в понедельник, 18 марта, в тех нескольких фрагментах, которыми поделились участники разговора, было меньше контроверсионности, чем ожидалось.

Бывший ведущий CNN заявил в среду, что Маск отказался от партнерства через несколько часов после того, как он провел интервью, которое должно выйти в эфир 18 марта как первый эпизод The Don Lemon Show.

Не было никаких ограничений по интервью, на которые бы он не согласился, и мои вопросы были уважительными и широкими, охватывая все — от SpaceX до президентских выборов. У нас был хороший разговор. Очевидно, он (Маск) чувствовал себя иначе.

— сказал Лемон.

X и Маск заявили, что Лемон все еще может свободно размещать свое шоу на X без поддержки формального партнерства. Издание Semafor, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что Лемон еще не имел подписанного контракта с X, что может означать, что ему будет трудно получить деньги за сорванную сделку.

Лемон поделился несколькими фрагментами интервью с Эрин Бернетт в программе OutFront на CNN, передаёт Business Insider.

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В первом клипе Лемон спрашивает Маска, считает ли он, что X несет ответственность за модерацию контента на платформе, в частности упоминая теорию заговора great replacement (большая замена), которую часто пропагандируют расисты. Он спросил, поможет ли модерация Маску избежать необходимости отвечать на вопросы журналистов.

Я не обязан отвечать на вопросы журналистов. Дон, единственная причина, почему я даю это интервью, — это то, что вы находитесь на платформе X и попросили об этом. В противном случае я бы не давал этого интервью.

— сказал Маск.

Впоследствии Лемон спросил Маска о вероятном употреблении кетамина:

Причина, по которой я вспомнил о рецепте на кетамин на платформе X, заключалась в том, что я подумал, что, возможно, это может помочь другим людям.

В августовском посте на X Маск сказал, что у него есть рецепт на кетамин на случай, если его «химия мозга иногда становится супернегативной».

В третьем фрагменте интервью Лемон спрашивает Маска о сообщениях о том, что он встречался с бывшим президентом Дональдом Трампом во Флориде на прошлой неделе.

Я был на завтраке у друга, и Дональд Трамп зашел, вот и все.

Маск также заявил, что Трамп не просил у него денег и что сейчас он не планирует поддерживать Трампа или жертвовать на его кампанию.

Хотя темы, которые обсуждались в роликах, были несколько противоречивыми, обмен мнениями не выглядел особенно напряженным. Это также не были темы, из-за которых Маск не сталкивался с критикой ранее. Впрочем, интервью не вышло в эфир полностью, поэтому вполне возможно, что в нем было больше горячих моментов, чем те, которые мы видели до сих пор.

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