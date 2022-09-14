Paramount может объединить телеканал Showtime с потоковым сервисом Paramount+

Paramount Global рассматривает возможность слияния кабельного телевидения Showtime со стримингом Paramount+, предлагая потребителям совмещенный вариант онлайн-телевидения в попытке объединить аудиторию.

Showtime, кабельный канал премиум-класса, на котором транслируются такие сериалы, как «Твин Пикс» или «Декстер», имеет онлайн-сервис, доступный за $11 в месяц. Paramount +, который демонстрирует фильмы и сериалы CBS, Comedy Central, Nickelodeon и других компаний, стоит от $5 в месяц за версию с демонстрацией рекламы.

Компания уже продает обе услуги в комплекте и сделала так, что люди, которые платят за них, могут смотреть Showtime в Paramount+.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Мы всегда изучаем варианты, чтобы максимизировать ценность наших инвестиций, предоставляя потребителям доступ к великолепному контенту Paramount через множество сервисов и платформ», — говорится в заявлении компании.

Компания заявила, что на конец июня у нее было более 43 млн подписчиков Paramount+ и 64 млн клиентов потокового вещания.

Источник: Bloomberg