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Paramount может объединить телеканал Showtime с потоковым сервисом Paramount+

Paramount может объединить телеканал Showtime с потоковым сервисом Paramount+

Paramount Global рассматривает возможность слияния кабельного телевидения Showtime со стримингом Paramount+, предлагая потребителям совмещенный вариант онлайн-телевидения в попытке объединить аудиторию.

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Showtime, кабельный канал премиум-класса, на котором транслируются такие сериалы, как  «Твин Пикс» или «Декстер», имеет онлайн-сервис, доступный за $11 в месяц. Paramount +, который демонстрирует фильмы и сериалы CBS, Comedy Central, Nickelodeon и других компаний, стоит от $5 в месяц за версию с демонстрацией рекламы.

Paramount Showtime

Компания уже продает обе услуги в комплекте и сделала так, что люди, которые платят за них, могут смотреть Showtime в Paramount+.

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«Мы всегда изучаем варианты, чтобы максимизировать ценность наших инвестиций, предоставляя потребителям доступ к великолепному контенту Paramount через множество сервисов и платформ», — говорится в заявлении компании.

Компания заявила, что на конец июня у нее было более 43 млн подписчиков Paramount+ и 64 млн клиентов потокового вещания.

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Источник: Bloomberg


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