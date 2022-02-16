Paramount+ продлил сериал по Halo на второй сезон — за месяц до выхода первого

Сериал по Halo от Paramount+ уже продлили на второй сезон еще до премьеры первого — в ViacomCBS уверены в успехе шоу и видят в телеадаптации известной серии шутеров большой потенциал.

Над продолжением сериала будет работать уже другой шоураннер — Дэвид Винер, также известный по сценариям «‎Бойтесь ходячих мертвецов», «‎Возвращение домов» и «‎Дивный новый мир». Он также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу.

О продлении сериала по Halo на второй сезон объявили в рамках мероприятия для инвесторов, где ViacomCBS также анонсировала ребрендинг и смену названия на Paramount в рамках новой стратегии с упором на стриминг.

«Этот быстрый подхват второго сезона отражает нашу уверенность в способности этого эпического сериала привлекать и вовлекать зрителей. HALO — это отличное сотрудничество с Amblin и 343 Industries, и мы все очень благодарны за возможность продолжать работу». Дэвид Невинс, гендиректор Showtime Networks

Suit up, Spartans. The wait is almost over. #HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on @ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 15, 2022

Дебютный сезон состоит из десяти эпизодов по 60 минут — он стартует в онлайн-кинотеатре Paramount Plus с 24 марта. В июле 2021 года Paramount+ запустился в Украине — контент доступен по лицензии в OTT-сервисах «‎Київстар ТБ», «‎1+1 video» и Megogo.