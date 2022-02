Paramount+ продлил сериал по Halo на второй сезон — за месяц до выхода первого

Сериал по Halo от Paramount+ уже продлили на второй сезон еще до премьеры первого — в ViacomCBS уверены в успехе шоу и видят в телеадаптации известной серии шутеров большой потенциал.

Над продолжением сериала будет работать уже другой шоураннер — Дэвид Винер, также известный по сценариям «‎Бойтесь ходячих мертвецов», «‎Возвращение домов» и «‎Дивный новый мир». Он также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу.

О продлении сериала по Halo на второй сезон объявили в рамках мероприятия для инвесторов, где ViacomCBS также анонсировала ребрендинг и смену названия на Paramount в рамках новой стратегии с упором на стриминг.

