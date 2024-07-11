Паяльник и ровные руки: ютубер собственноручно изготовил оперативную память для 386-компьютера из 80-х. Вы также можете

Обычно владельцам старых компьютеров, которые до сих пор исправно работают и выполняют свои задачи, трудно найти компоненты для модернизации или ремонта системы. Сейчас нелегко купить модули памяти DDR2 или DDR3. Нечего уже и говорить о более старых системах, которые использовали память в виде 30-контактных SIMM-модулей. Однако это не проблема, если уметь держать паяльник в руках, доказал ютубер Bits und Bolts.

Он задался целью создать из доступных в продаже компонентов модули памяти SIMM для систем на базе процессора Intel 80386. Этот чип был представлен еще в 1985 году — почти 40 лет назад. Чтобы вызов был не слишком легким, он решил создать модули памяти гигантского (по тем временам) объема — 16 МБ. Стандартом во время эры 386DX было 4 МБ. В конце концов, модули оперативной памяти обычно имели объем 1 МБ. Следовательно, планировалось установить в системе невероятные 64 МБ оперативной памяти. Свои успехи в этом испытании он выложил в виде видео пособия на YouTube.

На данный момент все еще можно приобрести SIMM-модули объемом 16 МБ. Однако они дорого стоят, обычно уже были в использовании и не проходили надежное тестирование. Также есть вопрос о том, как обеспечить наличие FPM-памяти, а не EDO. Автор видео решил эту проблему, взломав модули памяти, чтобы позволить их переключать между режимами EDO и FPM.

Bits und Bolts начал с исследования технических характеристик и руководств к своей материнской плате 386, чтобы узнать, может ли она загружаться с таким количеством памяти. Оказалось, что это возможно, но только если он заполнит четыре из восьми разъемов на плате. Это был довольно большой объем памяти даже спустя два поколения процессоров, когда дебютировал чип Pentium.

После завершения проекта автор успешно загрузил свой компьютер 386 с 64 МБ оперативной памяти. Для проверки такого объема памяти с помощью memtest понадобилось 10 часов, чтобы завершить один проход тестирования.

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В другом видео Bits und Bolts показывает открытие Windows 3.1 и расширение RAM-драйва, который он создал для нее. Автор предоставляет ссылки на специальные печатные платы, необходимые для памяти, а также на инструменты и материалы, которые он использует для сборки модулей. Его следующим шагом будет определение того, насколько больше дополнительной памяти он может поместить в свои системы 486.

Источник: tomshardware