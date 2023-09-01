Первые оценки Starfield — от 7 до 10. Среднее значение 88 на Metacritic

1 сентября Starfield стала доступна для тех, кто приобрел Premium-версию. Вместе с тем спало эмбарго на публикацию обзоров и оценок. Рассматриваем вердикты известных иностранных изданий.

В целом на Metacritic выведена средняя оценка 88 на основе 50 обзоров.

Metacritic — 88/100

В основном Starfield получила положительные отзывы, хоть и с довольно большим диапазоном от 7 до 10. Хвалят побочные квесты, крепкую стрельбу с интересным арсеналом, большое количество контента и взаимосвязанность игровых систем, интересный процесс космических путешествий (хотя и с плохой навигацией), возможности настройки корабля и красивые пейзажи космоса и планет.

Критикуют плоский основной сюжет и неглубокие RPG-механики, которые не имеют влияния на результаты. А также проблемы с производительностью у части обозревателей.

Релиз Starfield «для всех» состоится 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК.