Первые оценки Starfield — от 7 до 10. Среднее значение 88 на Metacritic

1 сентября Starfield стала доступна для тех, кто приобрел Premium-версию. Вместе с тем спало эмбарго на публикацию обзоров и оценок. Рассматриваем вердикты известных иностранных изданий.
- IGN — 7/10
- PC GAMER — 75/100
- GameSpot —7/10
- DigitalTrends — 3,5/5
- GamesRadar —5/5
- Game Informer — 85/100
- Forbes — 9.5/10
- VideoGamer — 9/10
В целом на Metacritic выведена средняя оценка 88 на основе 50 обзоров.
Metacritic — 88/100
В основном Starfield получила положительные отзывы, хоть и с довольно большим диапазоном от 7 до 10. Хвалят побочные квесты, крепкую стрельбу с интересным арсеналом, большое количество контента и взаимосвязанность игровых систем, интересный процесс космических путешествий (хотя и с плохой навигацией), возможности настройки корабля и красивые пейзажи космоса и планет.
Критикуют плоский основной сюжет и неглубокие RPG-механики, которые не имеют влияния на результаты. А также проблемы с производительностью у части обозревателей.
Релиз Starfield «для всех» состоится 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК.
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